Milano Premier Padel P1, che volata nella FIP Race che porta alle Finals

Ancora un torneo, ancora una settimana, ancora 1.000 punti in palio per qualificarsi alle Premier Padel Finals di Barcellona. Domenica, dopo la conclusione del Milano Premier Padel P1, il quadro delle 16 migliori giocatrici e dei 16 migliori giocatori della FIP Race sarà completo, e inizierà il conto alla rovescia per le Finals in programma al Palau Sant Jordi dal 18 al 22 dicembre. I campioni in lotta per staccare gli ultimi pass scenderanno in campo all’Allianz Cloud da martedì, questa la situazione, ricordando che se la vittoria del torneo assegna 1.000 punti, se ne guadagnano 600 con la finale, 360 con la semifinale, 180 con i quarti di finale e 90 con gli ottavi.

Nella FIP Race maschile ci sono solo due posti da assegnare: Pablo Cardona, testa di serie numero 5 in coppia con Paquito Navarro, parte da numero 15 con 2.895 punti ma ne ha solo 33 di vantaggio su Alex Ruiz (numero 16 con 2.862) e 60 su Lucas Bergamini, che con 2.835 al momento sarebbe il primo degli esclusi e che giocherà anche a Milano con Javi Garrido (7). Con Alex Ruiz, invece, c’è Alex Arroyo, numero 18 della Race con 75 punti da recuperare proprio su Ruiz; in 19esima posizione, invece, ecco Sanyo Gutierrez con 2.710 e in coppia con José Diestro (10). Più staccato Juan Tello con 2.130 e in campo a Milano con Inigo Jofre (14).

Nella FIP Race femminile, invece, c’è un solo slot disponibile tra le prime 16: Aranzazu Osoro, che giocherà con Veronica Virseda (8) a oggi sarebbe dentro di soli 15 punti (3.570), con Ale Alonso impegnata con Andrea Ustero a 3.555. Ma ha tutto il diritto di ambire a un biglietto per Barcellona anche Tamara Icardo, numero 18 a 3.450 nonostante l’infortunio le abbia fatto saltare la parte centrale della stagione e in campo all’Allianz Cloud con Claudia Jensen (7). Virginia Riera, infine, parte da numero 19 con 3.335 e in coppia con Marta Borrero cerca un grande risultato per arrivare a Barcellona. Ma per l’argentina negli ottavi ci potrebbe essere il duello con Paula Josemaria e Ari Sanchez.