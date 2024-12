Rossi-Marquez, epilogo pazzesco: l’annuncio è di pochi istanti fa

Cambia tutto nella rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez: l’annuncio lascia gli appassionati di motociclismo senza parole

Il Motomondiale 2024 è appena terminato, ma a ravvivare l’attesa per il prossimo mondiale agli appassionati arrivano incredibilmente le parole di uno dei grandi protagonisti, Marc Marquez.

Atteso dal suo debutto nella squadra ufficiale della Ducati, al fianco di un Pecco Bagnaia desideroso di riprendersi quel titolo quest’anno ceduto a Jorge Martin, il pilota numero 93 si è lasciato andare a un’intervista senza filtri in Spagna, e stavolta ha svelato tutta la verità sulla rivalità più importante della sua carriera: quella con Valentino Rossi.

Per quanto di anni ne siano passati molti, considerando che Vale si è ritirato nell’ormai lontano nel 2021, quella tra il fuoriclasse di Tavullia e il campione catalano resta ancora, in Spagna, la rivalità principe nel mondo dei motori, quella più discussa, quella più dibattuta.

Non a caso, tante testate specializzate in motociclismo, anche se con un taglio evidentemente più rivolto al gossip che non alla cronaca sportiva, hanno più volte fatto rimbalzare notizie poco fondate su un tentativo da parte del Dottore di mettere il bastone tra le ruote al pilota spagnolo, ad esempio anche prima del suo arrivo in Ducati.

Eppure, al di là di congetture e dietrologie, sono gli stessi protagonisti ormai ad aver deciso di sotterrare definitivamente l’ascia di guerra. Lo ha confermato una volta per tutte Marquez, lasciandosi andare a dichiarazioni che sanno di epilogo definitivo, e sorprendente, a una rivalità che ci ha fatto compagnia per tanti anni ma che forse oggi cominciava a diventare stucchevole.

Colpo di scena Marquez: le parole su Rossi sorprendono i tifosi

A dare l’occasione a Marquez di tornare su un argomento così controverso, per porre probabilmente la parola fine su una situazione che almeno in Spagna stava sfuggendo di mano, è stata la sua intervista senza filtri ai microfoni di ‘El Chiringuito de Jugones’.

Senza troppi giri di parole, nell’occasione il nuovo pilota Ducati ha deciso di rivelare una volta per tutte come tra lui e Rossi in questo momento non ci siano grandi problemi: “Non penso che Vale ce l’abbia con me. Quando parliamo di noi dobbiamo sempre stare attenti a misurare le parole, perché basta poco a scatenare il caos. Ma non mi interessa fare alcuna guerra con lui e non credo che lui cerchi lo scontro“.

Il ragionamento di Marquez è semplice. Tra i due in questo momento non ci sarebbero veri motivi di attrito. E se pure ce ne fossero, per litigare bisogna essere in due. Considerando che lui non ha alcuna intenzione di perdere energie in uno scontro dialettico poco utile, non ci sarebbe quindi alcuna possibilità per Rossi di arrivare allo scontro.

D’altronde, da tempo ormai Vale non è più un rivale in pista per Marc, e questo ha sicuramente appianato molte delle loro divergenze, al punto da far ricordare al pilota spagnolo che, se nella sua carriera è diventato il fenomeno che tutti abbiamo ammirato, molto lo deve anche a Rossi, il suo idolo giovanile.

“Secondo me il numero uno della storia è Rossi, anche se Agostini ha vinto più titoli“, ha ammesso in questa circostanza Marquez, senza girarci attorno: “Ma comunque i più grandi sono loro, Agostini, Nieto, Rossi, e poi magari Doohan e Lorenzo. Io tra questi cinque non mi metterò mai, al massimo potranno farlo gli altri“. Insomma, dal suo punto di vista, Marc ha teso una mano, metaforicamente, a Rossi. Sarà solo una tregua o definitiva pace?