Sinner di nuovo nella bufera: non c’è mai pace

Jannik Sinner nel mirino a una settimana dal successo di Malaga della Coppa Davis: ecco cosa è successo nelle ultime ore

Un anno a dir poco straordinario per il numero uno al mondo del tennis mondiale, Jannik Sinner. Non solo due Grandi Slam (Australian Open e Us Open), ma anche una Coppa Davis, la seconda consecutiva per l’Italia, che nessuno tifoso azzurro, nemmeno quello più sfegatato, si sarebbe aspettato nelle forme e nei modi in cui è arrivata.

Jannik, assieme all’amico Matteo Berrettini, ha trascinato il team azzurro portandolo al successo in modo più che meritato, battendo l’Olanda senza troppi sforzi. Ciò non basta tuttavia per spegnere una serie di polemiche sorte dopo la vittoria in terra spagnola: polemiche dovute perlopiù alle recenti dichiarazioni di una vecchia volpe del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, che già in passato ha rubato le attenzioni dei media per alcune dichiarazioni forse troppo marcate nei confronti del 23enne di San Candido.

Nicola Pietrangeli, nuove polemiche per le dichiarazioni su Sinner

La meritata vittoria della seconda Coppa Davis per Jannik Sinner è stata una soddisfazione enorme: mai il team azzurro era riuscito a vincere per due edizioni consecutive quella che è considerata la competizione più importante del tennis per ciò che concerne il mondo delle nazionali. Come detto però, a distanza di una settimana, sono arrivate nuove dichiarazioni di Nicola Pietrangeli su Sinner che hanno lasciato un po’ l’amaro in bocca.

L’ex campione già in passato aveva stupito tutti con parole a sorpresa sul talento di Jannik, pur giudicandolo un campione assoluto e tra i migliori italiani di sempre. Di recente, ha ripetuto quello che pensa in una intervista, aggiungendo però un dettaglio destinato ancora a far rumore.

Intervistato in esclusiva da ‘Splendida Cornice’, programma di Rai Tre, l’ex vincitore di due Roland Garros ha descritto così il numero uno Atp: “Sinner? Volevo dire che è il miglior tennista italiano di tutti i tempi, e forse pure austriaco“. Pietrangeli ha poi ripetuto la stima che ha per Matteo Berrettini, grande protagonista a Malaga con la vittoria contro.

Ovviamente, le parole di Pietrangeli – riferite all’accostamento Italia-Austria, del tutto fuori luogo come è ovvio che sia – hanno scatenato il putiferio e numerose reazioni tra i tifosi dell’azzurro. Per il semplice motivo che non è la prima volta che il classe ’33 utilizza parole mal interpretabili nei confronti di Sinner.