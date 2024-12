Bagnaia ko, notizia assurda: coinvolto Marc Marquez

A poche settimane dalla fine del Motomondiale arriva un clamoroso colpo di scena: retroscena assurdo su Pecco Bagnaia, c’entra Marquez

Sono passate una manciata di settimane dalla fine di un Motomondiale rocambolesco, perso da Pecco Bagnaia nonostante un numero di successi enormemente più elevato rispetto a quelli del campione del mondo Jorge Martin. Un mondiale che ha fatto sorgere più di qualche dubbio sulla bontà dell’attuale regolamento e sistema di punteggio.

Considerando che i due duellanti hanno però corso entrambi con le stesse regole, discutere a posteriori quel che si conosceva a priori non ha poi molto senso. Anche perché nelle ultime ore è arrivata una notizia che cambia ogni scenario. Il vero motivo per cui Bagnaia ha perso il Mondiale non è stato il peso delle Sprint Race, ma un altro. E in qualche modo c’entra anche Marc Marquez.

Ora che testa e cuore se ne sono fatti una ragione, per poter capire come non ripetere gli errori che quest’anno sono costati il numero uno sulla carena, Pecco e il suo team hanno bisogno di studiare i dati e fare un’attenta analisi di quanto successo in questa stagione.

E da una prima analisi, piuttosto sommaria, si capisce che un grande problema quest’anno c’è stato e non ha riguardato solo le Sprint Race. Il fatto è che Bagnaia non è caduto troppo, ma troppo poco. E sempre nei momenti sbagliati. Un errore clamoroso che Marquez in carriera non ha quasi mai commesso, e su cui anzi ha costruito tanti successi. Un po’ come fatto quest’anno dall’amico Martin.

Bagnaia, rivelazione clamorosa: ecco perché ha perso il Motomondiale

A dare una spallata definitiva alle sue speranze di vittoria del titolo, quindi, sono state le poche cadute. Può sembrare paradossale, ma il vero problema è stato proprio lì. I numeri non mentono: Pecco è caduto solo nove volte in tutta la stagione (lo scorso anno riuscì a farlo solo otto volte), contro le quindici di Martin. Il problema è che lo ha fatto molto spesso nei momenti sbagliati.

Il grande difetto di Bagnaia, quello che in qualche modo potrebbe essere chiamato a correggere dalla prossima stagione, magari con l’aiuto di un collega esperto come Marquez, è appunto la sua maniacalità, quel perfezionismo che a volte strategicamente può rivelarsi dannoso.

Per conoscere appieno un circuito, le sue curve e i suoi limiti, è necessario ogni tanto spendere una caduta in prova, al massimo anche in qualifica. Questo è stato a lungo il segreto di tanti piloti vincenti. Marquez su questo aspetto ci ha costruito i suoi successi, e a continuato a farlo anche in questa stagione, seguito anche da piloti più giovani come Pedro Acosta.

Pecco invece non ama cadere, né in prova, né in qualifica né in altri momenti di un weekend. E questo comporta dover testare i limiti di un circuito solo nei momenti caldi, durante le gare, magari in bagarre, quando una scivolata evitabile può costare tanti punti.

Proprio come accaduto in questa stagione, dove il peso delle sue nove cadute si è rivelato estremamente maggiore rispetto alle quindici del suo grande rivale, più costante in gara e, a posteriori, sicuramente più astuto.