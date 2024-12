Botta e risposta Scudetto. Marotta: “Napoli favorito”. Conte: Parole fuori luogo”

La posizione di squadra favorita allo Scudetto non piace a nessuno. Men che meno a due uomini di calcio esperti come Antonio Conte e Giuseppe Marotta. I due “litiganti” (anche se la lotta al momento è e resterà apertissima) si sono prodotti in un botta e risposta nel giro di poche ore.

Ieri, a margine del Gran Galà del calcio, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato della leadership del Napoli e di quello che la Serie A sta esprimendo al momento: “Credo che il Napoli sia favorito alla vittoria per merito. È normale che stiano facendo bene: hanno un allenatore vincente e una squadra forte, penso possano arrivare fino in fondo lottando per il titolo“.

Parole che non sono piaciute ad Antonio Conte che, oggi nella conferenza stampa all’antivigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio, ha risposto non senza polemiche al numero uno nerazzurro. L’ex allenatore tra le altre proprio dell’Inter ha risposto così: “Si stanno concentrando tanto su di noi e magari non vedono altro. Queste parole se le porta via il vento. Penso che ognuno di noi sa bene quali obiettivi siano stati raggiunti oppure no, al di là delle dichiarazioni – dice Conte, che poi rincara la dose -. Noi dobbiamo rispondere alle ambizioni e agli obiettivi del nostro club. Ognuno di noi conosce quale sia il traguardo da raggiungere. Quello del Napoli è stato fissato dal presidente. Ripeto, non penso che Marotta sarebbe contento se non dovesse vincere il campionato, magari qualcuno dall’interno lo spinge a fare certe dichiarazioni“.