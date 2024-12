Coppa Italia, Milan a valanga: 6-1 al Sasssuolo. Avanti ai quarti di finale

Vince ancora il Milan, dopo i successi di Champions League contro lo Slovan Bratislava e in campionato sull’Empoli. Contro il Sassuolo, in Coppa Italia, i rossoneri di Paulo Fonseca vincono agevolmente 6-1. Un successo che porta il Diavolo al turno successivo della Coppa nazionale dove attende la vincente della sfida tra Roma e Sampdoria.

Una vittoria larga e agevole per la squadra del tecnico portoghese Paulo Fonseca contro il Sassuolo di Fabio Grosso che sta attualmente dominando il campionato di Serie B, che conferma il buon momento di forma del Milan.

Gara praticamente mai in discussione per la formazione rossonera che dopo nemmeno mezz’ora di gioco ha già chiuso la pratica. Infatti, già al 12°, il Diavolo si porta in vantaggio con Chukwueze. Da quel momento in poi, per 10 minuti il Milan sia abbatte come il Sassuolo com una tempesta. Chukwueze firma anche il gol del 3-0 al 21’, prima però al minuto 17 c’è anche la rete dell’ormai solito Reijnders. Al 23’, spazio anche alla rete di Leão per il 4-0 che a metà del primo tempo è una sentenza sul Sassuolo capolista di Serie B, oggi rimaneggiato con l’attenzione rivolta evidentemente al campionato e alla promozione in Serie A.

Nella ripresa c’è spazio per le “schermaglie” che definiscono il risultato. Al 56’, arriva anche la quinta rete del Milan, firmata da Calabria, a cui Mulattieri risponde col 5-1. E infine, a fissare il risultato sul 6-1 ci pensa Tammy Abraham. Game, set and match al Milan che avanza in Coppa e conferma i timidi segnali di crescita dell’ultimo mese.