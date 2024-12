Fiorentina, con l’Empoli per tornare alla normalità

Dopo il malore accusato da Edoardo Bove e il rinvio del match contro l’Inter la Fiorentina tornerà subito in campo per il match degli ottavi di finale contro l’Empoli. Un derby che in campionato è terminato 0-0 alla Computer Gross Arena, match che rappresenta l’ultima non vittoria viola prima dei 7 successi consecutivi. Una Fiorentina pronta a cambiare ma non totalmente l’undici titolare. Spazio dal 1′ minuto che dovrebbe guadagnare per la prima volta in stagione Tommaso Martinelli che sostituirà De Gea e Terracciano. Una Fiorentina vogliosa di centrare un successo da dedicare a Bove per iniziare al meglio il percorso in Coppa Italia. Una gara particolare quella del Franchi con Palladino pronto a tenere a riposo diversi dei suoi big come Dodo, Comuzzo, Gosens, Adli, Colpani e Moise Kean. Un turnover che non sarà totale per permettere una corretta rotazione degli elementi anche in vista dei prossimi impegni di Campionato e Conference League. Dall’altra parte l’Empoli vorrà riscattare il pesante ko di San Siro contro il Milan trovando un importante successo. Sfida quella del Franchi pronta a mettere una contro l’altra due delle realtà più belle di questo inizio di stagione. Con Palladino e D’Aversa pronti a cercare l’accesso ai quarti di Coppa Italia…

Fiorentina-Empoli, le probabili

Fiorentina (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Pongracic, Ranieri, Biraghi; M. Quarta, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. Allenatore: Palladino.

Empoli (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismajli, Viti; Sambia, Anjorin, Henderson, Cacace; Gyasi, Maleh; Esposito. Allenatore: D’Aversa.