“In Serie A, un un giocatore non idoneo”, la FIGC apre un’inchiesta

Le parole del medico della Lazio Ivo Pulcini, a seguito del malore occorso domenica a Edoardo Bove, fanno discutere e inducono la FIGC ad aprire un’inchiesta. Il responsabile medico della Lazio in mattinata in un’intervista al Messaggero ha dichiarato che nel 2019 avrebbe detto no all’arrivo di un calciatore ‘importante’ dell’attuale Serie A perché non idoneo all’attività agonistica.

La procura FIGC, quindi, vuole farsi un’idea chiara e nitida di ciò che ha dichiarato. Per questo motivo ha già aperto un’inchiesta e il procuratore federale Chiné approfondirà con lo stesso Pulcini le sue dichiarazioni.