Alle 21.00 scenderanno in campo a San Siro Milan e Sassuolo, in palio l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le scelte dei due tecnici per il match di questa sera.

Milan-Sassuolo, le ufficiali

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. Allenatore: Fonseca.

Sassuolo (4-3-3): Satalino; Pieragnolo, Odenthal, Muharemovic, Paz; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Antiste. Allenatore: Grosso.