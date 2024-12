Non ci sono più segreti: Manuel Bortuzzo spiega tutto

Non ci sono più segreti per Manuel Bortuzzo: il nuotatore paraolimpico spiega tutto, i fan restano increduli dopo le sue parole. I dettagli

Nuova esperienza per Manuel Bortuzzo, pronto a cambiare. Lo ha reso noto lo stesso nuotatore paraolimpico che ormai ha preso dimestichezza con la sua nuova vita che è profondamente cambiata da quel fatale giorno del febbraio 2019 quando fu vittima di uno scambio di persona al di fuori di un pub a Roma. I danni causati alla lesione spinale in maniera semi-permanente lo hanno costretto alla sedia a rotelle e ad interrompere una carriera davvero molto promettente.

Non aveva ancora 20 anni quando successe la tragica fatalità e aveva già raggiunto diversi traguardi nel mondo del nuoto. Nel 2015, a 16 anni, aveva ottenuto il record italiano juniores nei 3000 metri, togliendo il primato ad un certo Gregorio Paltrinieri, un altro dei grandissimi nel mondo del nuoto in Italia. Stava preparandosi per ulteriori traguardi quando purtroppo la sua carriera da nuotare è stata spezzata.

Manuel Bortuzzo ha svelato tutto: non ci sono più segreti nella sua vita

Dopo un periodo di tempo in cui si era preso una pausa dallo sport, ha deciso di riprendere l’attività agonistica e si è calato nella realtà del nuoto paraolimpico. Ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi la scorsa estate, ottenendo la medaglia di bronzo nei 100 metri rana SB4. Siglando un nuovo record italiano. Negli ultimi giorni, Bortuzzo ha preso una nuova importante decisione.

In un video pubblicato sui social, infatti, il classe ’99 ha spiegato di aver cambiato la propria carrozzina e si è affidato ad una superleggera della Kuschall. Nel filmato Manuel Bortuzzo spiega a Marco Sinicato, clinical specialist in Invacare Italia, perché ha scelto Küschall Champion e in che modo è venuto a conoscenza di questo brand. Arrivano anche le dichiarazioni da parte del nuotatore che ha detto la sua e sul perché consiglia questa carrozzina.

“Rende tutto più facile. Ad esempio è più semplice da spostare e sistemare. Tra l’altro rispecchia molto il mio carattere”, dice all’interno del video lo stesso Bortuzzo. Il tutto, naturalmente, è una trovata pubblicitaria per sponsorizzare il brand Kuschall. Principalmente lo scopo di tale contenuto pubblicato su Instagram è a fini commerciali con Bortuzzo sponsor d’eccezione. Ad ogni modo, ora i suoi fan sanno le funzionalità della sua carrozzina.