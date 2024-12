Ansia per Hamilton: scatta l’allarme Ferrari

All’interno del box Ferrari è scattato un allarme che riguarda il prossimo pilota della Rossa di Maranello, Lewis Hamilton: cosa succede

Lewis Hamilton correrà l’ultimo Gran Premio del Mondiale 2024 con la Mercedes e poi si congederà definitivamente dalla scuderia di Brackley dopo 12 stagioni. Un addio deciso ormai da quasi un anno, quando l’annuncio del passaggio alla Ferrari del campionissimo britannico per la stagione 2025 fece molto rumore.

Hamilton spera di poter mettere fine alla straordinaria avventura in Mercedes (sei titoli iridati vinti) con un’altra grande gioia. Il 39enne di Stevenage è riuscito a tornare al successo in questo campionato (in Gran Bretagna e in Belgio) dopo un digiuno che durava dal GP di Abu Dhabi del 2021. Tuttavia fenomeno britannico sperava certamente di vivere una stagione più soddisfacente sotto il profilo dei risultati.

Invece Hamilton è solo settimo in classifica generale e in poche occasioni ha dato l’impressione di poter davvero lottare con i migliori. Nell’ultimo GP in Qatar le cose sono andate malissimo: due penalità e 12esima posizione a distanza siderale da Max Verstappen. Proprio questo rendimento del 7 volte campione del mondo in F1 fa scattare qualche preoccupazione anche ai tifosi della Ferrari: il suo arrivo a Maranello al posto di Carlos Sainz è davvero la scelta giusta?

Ansia per Hamilton: Vasseur è stato molto chiaro

Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, si è soffermato proprio su questo argomento e ha cercato di tranquillizzare tutti i tifosi. Secondo il numero uno in rosso, infatti, Hamilton non è affatto in fase calante: basta guardare l’ultimo Gp di Vegas e che ha visto il britannico protagonista assoluto.

Il General Manager del team di Maranello sottolinea come Hamilton sia riuscito a realizzare una rimonta straordinaria partendo dalla decima posizione in griglia. Il pilota della Mercedes ha infatti chiuso al secondo posto dietro il compagno di squadra George Russell, completando così la doppietta della scuderia di Brackley.

“Posso capire che la stagione non sia stata facile – ha poi aggiunto Vasseur a ‘Sky Sports UK’ – Ma sono sicuro che avrà una buona stagione con noi nel 2025“. Un concetto che il Team Principal della Ferrari ha poi ribadito anche ad altre emittenti. In un’intervista a Servus TV il 56enne manager francese è stato ancora più chiaro: “Abbiamo fissato il benchmark, l’asticella, in alto e una manciata di gare come ora, che stanno andando male, non possono fare la differenza”.