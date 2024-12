Atalanta, con il Milan per mandare un ulteriore messaggio alla Serie A

La vittoria dell’ultima Europa League non ha fatto altro che dare ulteriore consapevolezza ad un’Atalanta ora sempre più realtà assoluta della nostra Serie A. La Dea dopo un avvio complicato di stagione 3 sconfitte nelle prime 5 oltre al ko di Scamacca, è tornata ora a risplendere vincere e convincere. 8 successi consecutivi e un tridente quello composto da Lookman, De Ketelaere e Retegui che non smette di far sognare il popolo Bergamasco. Se a loro si aggiunge poi la consacrazione di Ederson oltre che gli arrivi di Samardzic, Brescianini e Zaniolo, l’Atalanta si può davvero configurare come un’autentica macchina da gol. Una formazione sempre più competitiva capace anche di mandare ko il Napoli capolista al Maradona. Venerdì al Gewiss arriverà il Milan di Fonseca, indietro nelle gerarchie in campionato ma capace di fermare Inter e Real Madrid. Un’ulteriore prova per una Dea sognatrice che in caso di successo contro il Milan può confermarsi sempre più come realtà assoluta di questa Serie A…