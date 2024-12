Djokovic in lacrime, l’addio al tennis è un colpo al cuore: che emozione

L’addio al tennis ha commosso Novak Djokovic, colpo al cuore per i tifosi tra emozione e lacrime: tutti i dettagli

La stagione 2024 è ormai giunta al termine da diversi giorni, ma il tennis continua a regalare agli appassionati grandissime emozioni. È il caso di quanto accaduto domenica scorsa a Buenos Aires, in Argentina, dove uno dei personaggi più amati del mondo della racchetta ha giocato l’ultimo match della sua carriera in un clima di commozione generale.

Ci riferiamo ovviamente a Juan Martin Del Potro, sfortunatissimo tennista di Tandil il cui percorso è stato segnato da una lunga serie di problemi fisici. Il più grave alla rotula, che ha accusato nel 2018 e lo ha costretto a ‘dire basta’ dopo un lungo calvario fatto di otto operazioni. Il classe ’88 argentino era tornato in campo nel 2022, proprio a Buenos Aires, a quasi tre anni di distanza dalla precedente apparizione ufficiale. Fu sconfitto nettamente e il ginocchio lo portò a fermarsi in maniera definitiva.

Tennis, Del Potro si ritira: addio da brividi in compagnia di Djokovic

Dunque, non appena gli è stato possibile, il gigante buono del tennis ha deciso di regalarsi l’ultimo valzer davanti alla sua gente, e ha voluto farlo in compagnia di uno dei più grandi amici-rivali di sempre, ovvero Novak Djokovic. Il serbo non ha esitato un attimo ad accettare la proposta dell’argentino, stimandolo come avversario e ancor di più come uomo.

“Juan Martin è stato un grande tennista, ma ancor migliore è stato come persona. Non conosco una persona che non lo ami“, ha detto Nole ancora visibilmente commosso, dopo un lunghissimo abbraccio a rete condito dalle lacrime di entrambi.

¡Misión cumplida! 🇦🇷 Se despide una leyenda llamada Juan Martín Del Potro 🤲 ¡Gracias por todo! 🥹 📲 Viví la despedida de Delpo en vivo en Youtube Telefe y https://t.co/2ECurz6Kmn 🎾 #ElUltimoDesafio pic.twitter.com/OVSjdw6RMn — telefe (@telefe) December 1, 2024

Per la cronaca, come logico che sia, Djokovic ha concesso la partita a Del Potro, conferendogli anche la possibilità di colpire con un ultimo drittone ipersonico sul match point. Un giusto riconoscimento per un grandissimo sportivo, capace – finché il fisico gliel’ha consentito – di dare del filo da torcere allo stesso nativo di Belgrado, a Roger Federer e Rafael Nadal.

Lo ricordiamo, infatti, la carriera di Juan Martin ci racconta di 22 titoli Atp (tra cui 1 US Open), 2 medaglie olimpiche (bronzo nel 2012 e argento nel 2016), un trionfo in Coppa Davis (2016) e di un best ranking di numero 3 al mondo (2018). Un bottino davvero incredibile, se si considera quanto tormentato sia stato il cammino del sudamericano. Lunga vita a Delpo.