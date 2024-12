Fiorentina, Alessandro Ferrari: “Bove ha lasciato la terapia intensiva”

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro l’Empoli. È stata l’occasione per offrire un aggiornamento sule condizioni di Edoardo Bove dopo il malore accusato in campo domenica contro l’Inter: “Edoardo Bove sta in forma. Si sta riprendendo e sta recuperando e di questo siamo contenti. Ora dobbiamo avere pazienza e un po’ di rispetto per lui per poter passare questo momento. Lui sta bene e ha già cambiato il reparto in cui è ricoverato. Significa che le cose vanno meglio e che è in mano a professionisti competenti per capire quello che è successo. È passato dal reparto della terapia intensiva a un reparto che si chiama utic che è sotto a quello di terapia intensiva“.

Fiorentina, Ferrari sulla squadra e sulla Coppa Italia

Il dg viola ha poi parlato così della squadra: “Giocare oggi sarà importante per i ragazzi, per l’affetto e l’amicizia che c’è in questo gruppo fantastico, per la gente che c’era al Franchi quella sera, per i tifosi che ci sono oggi. Sarà importante per le tante manifestazioni d’affetto che ci sono state nei confronti di Edoardo“.

Così sulla Coppa Italia: “Indubbiamente questa per noi è una partita importante che ci dà una forza e una spinta in più. Per noi questa competizione è sicuramente significativa“.