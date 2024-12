In vista della partita di stasera tra Fiorentina ed Empoli, valevole per gli ottavi di Coppa Italia, c’è un’importante iniziativa delle tifoseria viola da evidenziare. La riportano i canali social della Curva Fiesole: “Nei settori Ferrovia e Tribuna i ragazzi della curva effettueranno una raccolta fondi per l’acquisto di defibrillatori per impianti sportivi del territorio fiorentino”.