Gregorio Paltrinieri da non credere: il gesto non passa inosservato

Gregorio Paltrinieri si è reso protagonista di un gesto da non credere che non è passato inosservato: i suoi fan sono rimasti sorpresi e senza parole

Gregorio Paltrinieri è uno dei più grandi campioni italiani di nuoto. Nel corso della sua carriera è arrivato a tantissimi traguardi, specializzato nello stile libero e vincitore di cinque medaglie ai giochi olimpici. Inoltre è il campione del mondo in carica nei 1500 metri in vasca corta e degli 800 metri in vasca corta. Un palmares molto ricco e nutrito che fa capire la sua grandezza e di quanto sia tra i migliori al mondo nella sua disciplina.

Con il passare del tempo abbiamo imparato a conoscere il classe ’94 anche al di fuori dal suo sport, diventando sempre più un personaggio ben amato e conosciuto non solo dai suoi tifosi e dai fan di nuoto. Inoltre è conosciuto anche per la sua forte ironia che spesso lo contraddistingue. L’ultimo gesto ha davvero spiazzato e fatto ridere tutti.

Clamoroso gesto da parte di Gregorio Paltrinieri: il nuotatore l’ha fatto davvero

Non è passata inosservata una foto pubblicata dal nuotatore sui propri profili social che sta facendo il giro del web lasciando i fan attoniti e divertiti allo stesso tempo. Il gesto non è passato inosservato, davvero da non credere.

Con quel nome (Gregorio), durante la sua carriera sarà stato sicuramente inflazionato da parte di titolisti e giornalisti il riferimento ai papi per narrare le imprese compiute dal nuotatore. Tanto che gli accostamenti, a lungo andare, non hanno lasciato indifferente nemmeno lo stesso Paltrinieri, ormai calato anche lui nella parte dei riferimenti…papali. E così ne ha approfittato per fare auto-ironia sulla cosa. Cosa è successo?

Sono giorni di relax per lui e ne ha approfittato per passare qualche ora in giro senza impegni derivanti dal nuoto. E si è immortalato accanto ad una statua, un mezzo busto per la precisione di…Gregorio XVI. L’ultimo dei papi che porta questo nome, visto che il classe ’94, ha fatto divertire tutti con la scritta all’interno della storia Instagram con cui ha pubblicato la foto. “Gregorio 16 e 17”. Naturalmente il riferimento è a sé stesso, è lui il diciassettesimo “Gregorio” della storia. Un riferimento simpatico a corredo di una foto particolare che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei suoi followers.