Hamilton vuole ritirarsi: tifosi disperati

I tantissimi tifosi di Lewis Hamilton sono rimasti gelati nell’ascoltare le parole del campione britannico: le ultime su un ritiro

Dopo l’ottimo secondo posto conquistato a Las Vegas, dove è stato protagonista di una splendida rimonta dalla decima posizione, in molti si aspettavano di vedere un Lewis Hamilton combattivo anche negli ultimi Gran Premi della stagione. Il campionissimo britannico sta per concludere l’avventura in Mercedes e il suo desiderio era riuscire a farlo con un’ultima grande gioia.

Invece in Qatar le cose sono andate malissimo per il 7 volte campione del mondo di F1. Già nelle prove libere il pilota della Mercedes è apparso in seria difficoltà ma è in gara che tutto è letteralmente precipitato. Prima una penalità per falsa partenza, poi un’altra per eccesso di velocità in pit-lane (ben 12km/h in più rispetto a quanto previsto dal regolamento): un doppio stop che ha mandato a rotoli la gara di Hamilton, che ha tagliato il traguardo in 12esima posizione.

Quello che però in molti non sanno è che Hamilton è rimasto talmente deluso da questa gara da pensare addirittura al ritiro. Dalle corse? No, dalla gara stessa, come ha detto il sette volte iridato via radio al suo ingegnere di pista Peter Bonnington (meglio noto come ‘Bono’).

Hamilton vuole ritirarsi: parole chiarissime, fan sconcertati

Quando è stato richiamato ai box per scontare la prima penalità per falsa partenza Lewis Hamilton ha detto al suo ingegnere di pista che non voleva più continuare la gara. Nello scambio avuto via radio, infatti, si può chiaramente sentire il pilota della Mercedes che afferma “ritiriamo l’auto” dopo che Bonnington lo invita a scontare la penalità in quel giro.

Una proposta a cui ovviamente l’ingegnere di pista ha replicato in maniera negativa. A quel punto Hamilton ha continuato, dicendo che una volta arrivato ai box avrebbe spento la sua Mercedes. Peter Bonnington, di fronte alle insistenze del veterano della F1, ha risposto a muso duro: “Se vuoi una penalità di 5 secondi la prossima gara, allora va bene“.

‘Bono’ ha infatti ricordato a Hamilton che se non avesse proseguito la gara si sarebbe beccato una penalità nel prossimo e ultimo GP della stagione, che poi sarà anche il suo ultimo Gran Premio da pilota della Mercedes. Alla fine Lewis ha continuato la corsa, anche se è stata senza dubbio una delle più difficili della sua carriera.