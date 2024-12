Juve, Bremer continua il recupero: “Ora sto bene, chiederò consigli a Chiellini sull’infortunio”

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato agli Young Reporter bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni, riprese da TuttoJuve.com. Condizioni? “Bene, bene. Ora il peggio è passato e mi sto riprendendo piano piano. In passato ho parlato tanto con Chiellini, saremmo stati una bella coppia. Più avanti gli chiederò anche dell’infortunio che lo ha avuto anche lui e vorrei capire cosa ha fatto lui per tornare al suo livello.

Ora sono fuori da quasi due mesi e la notte ogni tanto me lo sogno. È una sensazione bellissima. È una maglia storica che ha vinto tutto. È la squadra più forte d’Italia, quindi è un’emozione unica. Sono fuori da un po’ però abbiamo un gruppo whatsapp e prima di ogni partita mando loro un bel messaggio.

Anche quando sono alla Continassa e faccio la terapia parlo con loro. Il primo anno che sono arrivato dal Toro alla Juve era diverso, è uno dei club più importanti al mondo e in Italia è il primo. Quindi quando arrivi qui hai tutti gli occhi addosso, ed è normale che sia così, quando fai una prestazione non al top ti criticano tutti pero se lavori bene mentalmente e fisicamente non c’è problema, viene da solo. Quindi devi essere concentrato tanto sul livello mentale e quello ti aiuta”.