Liverpool, è fuga in Premier. E il doppio binario non è un sogno…

34 punti frutto di 11 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Il Liverpool di Arne Slot è in fuga e il City, così come l’Arsenal non è riuscito a tenere la ruota dei Reds. “You’ll never walk alone”. Al comando di una squadra che gira a meraviglia c’è il tecnico ex Feyenoord, che ha strutturato un collettivo mozzafiato, non soltanto sul piano tattico, ma anche gestionale. La squadra attacca e difende in modo omogeneo.

Le certificazioni pratiche di campionato e Champions sono notevoli. Il binario europeo non è soltanto un sogno, ma una proiezione sulla solida realtà.