“Meglio non farlo”: Sinner resta a bocca aperta

Jannik Sinner è rimasto a bocca aperta dopo le ultime dichiarazioni nei suoi confronti: il tennista azzurra è sempre più un modello per tutti

Il tennista numero uno al mondo, Jannik Sinner, è sempre più un modello di riferimento per tutti. Non solo tra i colleghi e tra i fan ma anche per chi viene da altri sport. Come quello del calcio ad esempio. In quest’annata è scoppiata una vera e propria Sinner mania grazie ai traguardi raggiunti dall’altoatesino, alcuni sono veri e propri record. Un rullo compressore. Dall’Australian Open all’US Open, passando per Coppa Davis e ATP Finals. Oltre alla vetta del ranking ATP, che forse non sarà un titolo ma resta il traguardo più bello di tutti.

E così i paragoni con il classe 2001 si sprecano. Anche in un mondo che solitamente è molto più seguito del tennis, il calcio appunto. Non con Sinner. In questa stagione di boom, infatti, ci sono state varie partite dell’azzurro seguite più di incontri di cartello di serie A, quelli con Inter e Juve presenti giusto per fare un esempio, ovvero le squadre con maggior seguito del campionato. E le imprese dell’italiano hanno condizionato anche…la Nazionale!

Sinner e il paragone: “Meglio non farlo”! Il tennista non ci crede

In una recente intervista, infatti, è stato chiesto a Luciano Spalletti di paragonare un giocatore della sua Nazionale a Jannik. Il CT ha fatto un nome ben preciso, incalzato dai giornalisti, per poi aggiungere una precisazione che ha lasciato di stucco lo stesso Sinner che ha apprezzato e non poco.

L’ex Napoli ha fatto il nome di Daniel Maldini quale “suo” Sinner. Non è un nome a caso, in quanto l’ex Milan è un appassionato di tennis e ha come proprio idolo il numero uno al mondo, pur essendo i due coetanei. Poi però Spalletti ha tenuto a precisare: “Ebbene non fare paragoni. Spesso ti torna contro. Daniel ha qualità che vanno oltre al palleggio”, afferma il tecnico con parole di elogio per entrambi.

Sinner ha apprezzato ma naturalmente altrettanto ha fatto anche Daniel Maldini. Il giocatore del Monza qualche tempo fa aveva detto: “Sinner è un grande, anzi un grandissimo. Il mio preferito, come tutti gli altri italiani. Non riesco a guardare molto tennis per i miei impegni, ma cerco di vedere qualche replica e lo gioco una volta a settimana”. Il legame tra i due è reso ancora più solido dalla fede milanista di entrambi.