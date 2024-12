Ultim’ora, niente GP di Abu Dhabi: il Mondiale di F1 si chiude in anticipo!

Domenica prossima il Mondiale di Formula 1 si conclude con il GP di Abu Dhabi. Decisamente inaspettata la decisione presa da uno dei team nelle scorse ore

Dopo tre anni dal trionfo di Verstappen su Hamilton, il GP di Abu Dhabi torna decisivo in Formula 1. Domenica 8 dicembre, sul circuito di Yas Marina, McLaren e Ferrari si giocheranno la vittoria del titolo costruttori che manca a entrambe le scuderie da oltre un decennio.

Dopo il GP del Qatar, la Ferrari ha accorciato le distanze dal team rivali, portandosi a -21 dal primo posto, un gap che Leclerc e Sainz possono colmare nell’ultima gara anche se non sarà affatto facile. Alla Ferrari, infatti, potrebbe anche non bastare la doppietta primo-secondo posto ad Abu Dhabi, qualora le due McLaren dovessero piazzarsi al 4-5° posto oppure al 3°-6°.

Quella di domenica prossima sarà l’ultima gara di Carlos Sainz con la Ferrari prima del passaggio alla Williams. Il pilota madrileno non è l’unico che cambierà scuderia la prossima stagione. Tra coloro che sono stati ingaggiati da un altro team c’è anche Esteban Ocon, la cui stagione con l’Alpine è già terminata.

Formula 1, Ocon chiude la stagione con l’Alpine: niente GP ad Abu Dhabi

Questa la decisione del team transalpino che ha ufficializzato l’addio del pilota francese con una gara d’anticipo. Una risoluzione del contratto anticipata tra le parti che favorirà l’esordio in Formula 1 di Jack Doohan, il giovane pilota australiano figlio di Mick l’ex campione del Motomondiale, già scelto dalla Alpine come seconda guida insieme a Gasly per il 2025.

“Alpine desidera ringraziare Esteban per il tempo trascorso in squadra. Rimarrà sempre nella storia del team come colui che ha conquistato la prima vittoria in Formula 1. Gli auguriamo il meglio per il futuro“, questo il saluto della scuderia a Ocon contenuto nel comunicato ufficiale in cui, contestualmente, è stata ufficializzata la sua sostituzione con Doohan.

La prossima stagione, Ocon sarà un nuovo pilota della Haas, insieme all’ex Ferrari Oliver Bearman che, nel Mondiale 2024, ha già disputato due gare con la scuderia americana, sostituendo Magnussen in Azerbaijan e in Brasile. Per effetto della risoluzione contrattuale, Ocon potrà sostenere, la prossima settimana, il primo test in pista con la Haas proprio ad Abu Dhabi. Nella stessa occasione ci sarà anche il debutto di Sainz con la Williams. E’ saltato, invece, il possibile debutto di Hamilton con la Ferrari. Anziché ad Abu Dhabi, Lewis esordirà sulla Rossa a gennaio in un test privato a Fiorano con data ancora da definire.