Addio al titolo costruttori: mazzata per la Ferrari

Una batosta, in anticipo, per la Ferrari: il titolo costruttori rischia di sfumare per la Scuderia di Maranello, ecco perché è tutto ‘scritto’

Semmai ve ne fosse bisogno – già con il titolo di campione del mondo in tasca – Max Verstappen sul Circuito di Losail in Qatar ha conquistato l’ennesima vittoria. Il miglior modo per festeggiare un’annata difficile ma trionfale, conclusa proprio con il quarto titolo iridato di fila collezionato dal pilota olandese.

Alle sue spalle uno straordinario Charles Leclerc che, in condizioni estreme, è riuscito a guadagnare un secondo posto preziosissimo per la classifica costruttori. Ecco, il grande punto interrogativo ad un solo GP della fine della stagione, rimane proprio quello. L’eterno dualismo tra McLaren ed il Cavallino Rampante su chi possa alla fine festeggiare il titolo costruttori. ù

Al momento, però, la Scuderia di Woking è in netto vantaggio e sarà comunque oggettivamente complicato per la ‘Rossa’ riuscire a concretizzare il clamoroso sorpasso. 21 i punti di distacco, sulla carta, con Leclerc e Sainz che dovrebbero a questo punto infilare una doppietta ad Abu Dhabi – con annesso giro veloce per 44 punti totali – sperando in un quarto e quinto posto di Piastri e Norris.

Un secondo e terzo posto potrebbe invece bastare solo se i due piloti della McLaren chiudessero al settimo e ottavo posto. A parità di punti, con un successo ad Abu Dhabi, Ferrari sarebbe campione del mondo visto il maggior numero di vittorie. Ma c’è un dato che, nonostante l’ottimismo generale che è venuto fuori dopo la splendida prova di Leclerc, potrebbe di fatto scoraggiare tifosi e addetti ai lavori. E così sulla carta il mondiale costruttori sarebbe un vero e proprio miraggio.

Niente mondiale costruttori: Ferrari nei guai

Abu Dhabi è sempre stata una pista poco congeniale alla ‘Rossa’, in passato. Sin da quando il circuito è stato ufficialmente inserito nelle tappe del mondiale, la Ferrari non ha mai vinto. Ma non è solo questo a spegnere i facili entusiasmi nati negli ultimi giorni.

Una statistica che, effettivamente, spaventa. Ma non è tutto. Nel 2010 vi era una situazione analoga – molto simile – che riguardava però il Mondiale piloti ed in primo piano Fernando Alonso. Lo spagnolo fu ‘bloccato’ da Vitaljy Petrov per oltre per quasi metà gara, senza riuscire a concretizzare il sorpasso. Ed un mondiale piloti che pareva già vinto finì nelle mani di Sebastian Vettel, col tedesco che su Red Bull ottenne il suo primissimo titolo. Un’amarezza totale per il Cavallino Rampante che, ad oggi, può solo incrociare le dita.

Ma su un palcoscenico tra i più sfavorevoli dell’annata, non sarà affatto semplice superare la McLaren. I tifosi restano speranzosi, servirà un miracolo o quasi. Tutto è nelle mani di Leclerc e Sainz, il conto alla rovescia per l’ultimo avvincente appuntamento dell’anno è già partito.