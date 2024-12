Caso Hamilton-Ferrari: ora è tutto finito

Si è creato un caso attorno a Lewis Hamilton e al suo futuro approdo a Maranello: ecco che arriva la comunicazione della Ferrari

La stagione 2024 di Formula 1 non ha riservato grosse soddisfazioni a Lewis Hamilton. Al netto delle due vittorie ottenute in Gran Bretagna e Belgio (dopo un digiuno durato due anni e mezzo), il sette volte campione del mondo ha vissuto un’annata contrassegnata da costanti alti e bassi ed evidenti difficoltà a sfruttare il pieno potenziale della sua Mercedes. Difficoltà palesatesi soprattutto in qualifica, confrontando i piazzamenti del britannico con quelli del compagno di squadra George Russell.

L’ultimo episodio emblematico della stagione travagliata di Hamilton si è registrato in Qatar lo scorso weekend, sul circuito di Lusail, dove Lewis è sempre finito alle spalle di Russell concludendo il suo fine settimana con una deludente dodicesima posizione. “Non c’è molto da dire, sono lento“, ha commentato il nativo di Stevenage visibilmente amareggiato. Un’affermazione che non è passata inosservata alle orecchie di appassionati ed addetti ai lavori.

Ferrari, quali prospettive per Hamilton? Vasseur non ha dubbi: le sue parole

L’andamento di Hamilton ha infatti suscitato un po’ di preoccupazione nell’ambiente ferrarista, dal momento che prossimamente il britannico approderà a Maranello per iniziare una nuova avventura con la tuta della Rossa. Il timore, tra i supporters del Cavallino Rampante, è che Lewis possa non riuscire più ad esprimersi ai livelli che si addicono ad un top team.

Ma quanto è giustificata tale preoccupazione? A questa domanda soltanto il tempo – anzi la pista – potrà dare una risposta. Certo è, tuttavia, che i vertici della Ferrari sono ancora convinti di aver fatto la scelta giusta a puntare su Lewis. A rivelarlo è stato il team principal Frederic Vasseur, a margine proprio dell’appuntamento in Qatar nelle parole riportate da ‘FormulaPassion’.

“Non c’è alcuna preoccupazione. Date un’occhiata ai cinquanta giri che ha fatto a Las Vegas, partendo decimo e finendo negli scarichi di Russell. Non sono affatto preoccupato”, ha detto il manager francese, prendendo come riferimento la corsa disputatasi in Nevada lo scorso 24 novembre.

Nessun rimpianto, dunque, per il mancato rinnovo a Carlos Sainz (destinato alla Williams) e nessun pentimento riguardo la scelta di puntare su Hamilton. La Ferrari crede in Lewis, e chiude immediatamente qualunque caso: mai dare per finiti certi campioni, le cui risorse sono infinitamente maggiori rispetto a quelle di tanti altri.