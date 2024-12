Colpo di scena Ceccon: così non lo avete mai visto

Dimenticate Thomas Ceccon come lo conoscevate: colpo di scena per l’olimpionico di Parigi 2024

Thomas Ceccon non ama concedersi a taccuini e telecamere. Alle luci della ribalta preferisce il duro lavoro in piscina e in palestra. Del resto, allenamenti e un talento smisurato gli hanno consentito, ad appena 23 anni, di affermarsi come uno dei più grandi nuotatori della sua generazione.

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, il campione vicentino, oltre a salire sul secondo gradino del podio nella staffetta 4×100 metri stile libero, si è messo al collo la medaglia d’oro nei 100 metri dorso con il crono di 52″00, diventando così il primo nuotatore italiano ad aggiudicarsi il titolo olimpico in tale specialità.

Insomma, Thomas Ceccon è abituato a parlare con i fatti, le medaglie conquistate e i record abbattuti anche se quando parla lascia il segno come in piscina. La polemica innescata dalla sua velenosa stoccata a Federica Pellegrini (“L’ho ammirata come sportiva, per il resto no“), con tanto di piccata replica di Matteo Giunta, ex allenatore e marito della ‘Divina’, ha impazzato per giorni nel web e nei social network.

Ora, però, è acqua passata. La Pellegrini manda in estasi i suoi fan volteggiando a ‘Ballando con le stelle’ e fa buon viso a cattiva sorte (terzo partner per l’ex nuotatrice dopo l’addio, causa infortunio, di Samuel Peron che, a sua volta, aveva sostituito Angelo Madonia, allontanato dalla produzione) mentre l’olimpionico di Parigi 2024 continua a regalare colpi di scena. Dimenticatelo come lo conoscevate.

Thomas Ceccon, il look da ‘rivoluzionario’ diventa virale

Anche gli atleti tutto allenamenti e gara ogni tanto si concedono momenti di svago. Thomas Ceccon non fa eccezione come testimonia lo scatto postato su Instagram da una sua fan. Nella foto in questione il nuotatore vicentino è immortalato in un inedito look da rivoluzionario francese, con tanto di parrucca brizzolata e riccioluta e abiti settecenteschi dai colori tenui che danno risalto all’azzurro dei suoi occhi.

Una foto che mostra il suo lato più gioioso, ironico, lontano, quindi, dall’immagine seriosa e forse anche un po’ antipatica per via di certe sue dichiarazioni e che, soprattutto, ha incontrato il favore delle sue fan. I commenti entusiasti in calce al post si sprecano.

Da “così è perfetto, è incredibile, me piace moltissimo” a “è incredibile come tutti i look gli stiano bene“, è tutto un coro di approvazione e un tripudio di cuoricini. Insomma, ancora una volta Thomas Ceccon ha mandato in tilt il web e i social network.

Non per nulla, la rivista statunitense ‘People‘ lo ha definito l'”ultima ossessione di Internet” dal momento che “le Olimpiadi estive di Parigi hanno fatto esplodere Internet grazie al nuotatore italiano Thomas Ceccon”. Sui social, infatti, l’immagine della premiazione è diventata virale venendo condivisa da 19 milioni di persone. Di sicuro, anche la sua foto in versione ‘rivoluzionario’ farà registrare numeri pazzeschi.