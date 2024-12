Coppa Italia, la Lazio ai quarti: Napoli battuto 3-1. Partenopei eliminati

Colpo della Lazio che, negli ottavi di finale di Coppa Italia, batte 3-1 il Napoli e accede al turno successivo. Dopo i primi 15′ di studio, la formazione di Marco Baroni ha la prima occasione di andare in vantaggio. Al 20′ Pedro scatta in profondità e prova a superare Caprile che lo atterra: calcio di rigore per i biancocelesti, sul dischetto si presenta Zaccagni ma Caprile si fa perdonare e ipnotizza l’attaccante.

Solo questione di minuti, perché al 32′ la Lazio passa in vantaggio: Gigot spizza la palla di testa su corner, da due passi Noslin non può sbagliare e sblocca la gara. Il Napoli, però, pareggia subito: al 36′ Simeone fa sulla respinta di Mandas dopo un tentativo da parte di Neres e ristabilisce la parità.

Partita pirotecnica: passano altri quattro minuti e i biancocelesti tornano in vantaggio. Pedro libera ancora Noslin che con il destro batte nuovamente Caprile. Nella ripresa la musica iniziale non cambia. Noslin show: al 50′ Zaccagni crossa sul secondo palo, l’ex Hellas Verona batte ancora Caprile. La formazione di Antonio Conte prova a rientrare in partita ma invano: la Lazio batte 3-1 il Napoli e accede alla fase successiva della Coppa Italia.