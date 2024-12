Juventus, col Bologna riecco Vlahovic

La Juventus continua nella sua stagione piena di alti e bassi. L’ultimo basso è stato quello di Lecce che ha condannato ad un pareggio, il terzo consecutivo la squadra di Thiago Motta. Un pari decisamente più deludente di quelli contro Milan e Lille, utili a congelare le situazioni di campionato e Champions League nel momento di maggior emergenza. A Lecce, soprattutto nella ripresa, si è notata la grande stanchezza degli interpreti bianconeri “sopravvissuti” alla strage di infortuni.

Il recupero degli infortunati è l’obiettivo della Juventus

Dei nove giocatori attualmente infortunati, due sicuramente non si potranno recuperare se non a stagione finita. Ovvero Bremer e Cabal: il brasiliano e il colombiano sono alle prese con il recupero dalle rispettive lesioni al crociato. Per sei degli altri sette però sono problemi muscolari. E, nelle prossime settimane, ci si aspetta che tornino tutti o quasi. I primi saranno Adzic e Vlahovic. Il centravanti serbo, in particolare, è una necessità che la Juventus non può più rimandare. La sua presenza nell’attacco della Juventus si è dimostrata fondamentale e per questo motivo ha fatto il possibile per riaverlo presto.

L’altra grande necessità sarebbe quella di recuperare in particolare Nicolò Savona. Il terzino formato nel settore giovanile bianconero ha lasciato il reparto difensivo ancora più a corto di uomini.

Vlahovic c’è

Verso la sfida casalinga contro il Bologna, la Juventus punta almeno a recuperare qualcuno dei giocatori out. Saranno probabilmente solamente due i rientri nella sfida contro la ex squadra di Thiago Motta. Ma in casa Juventus i procede con prudenza sui problemi muscolare, visto che Nico Gonzalez, con una lesione di basso grado, e Douglas Luiz, senza lesioni, sono fuori ormai rispettivamente da due mesi e un mese e mezzo.

Ci sarà nuovamente anche Vlahovic, recuperato ed in campo per tutto l’allenamento coi compagni da ieri. Contro il Bologna sarà sicuramente tra i giocatori convocati da Thiago Motta per la sfida contro i rossoblù. La squadra bianconera avrà nuovamente il suo numero 9. Ovviamente, a questo punto, ci sarà da vedere se il tecnico della Juventus lo riterrà pronto per cominciare da titolare, altrimenti ci sarà Weah.