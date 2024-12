Michael Schumacher, arriva una scelta irrevocabile: “È giunto il momento”

Per Michael Schumacher ogni successo è stato indimenticabile: l’ultima scelta sembra essere irrevocabile e porta con sé moltissimi ricordi

Michael Schumacher ha segnato un’epoca irripetibile con la Ferrari di Montezemolo e si è concesso un’appendice di carriera anche con i connazionali della Mercedes. Per oltre 20 anni è stato un totem della Formula 1.

Quando pensiamo alla F1 moderna e ai successi ottenuti da Verstappen il primo paragone che ci viene in mente è quello con Michael Schumacher. Come fatto anche da Lewis Hamilton recentemente, il tedesco ha saputo schiacciare la concorrenza per quasi un decennio senza nessuna pietà. Il Kaiser si è aggiudicato 7 titoli mondiali, di cui 5 con la Ferrari, frutto di una superiorità tecnica e di guida senza storia. Il periodo trascorso a Maranello è stato di certo il più felice e longevo e ancora oggi porta con sé un carico di emozioni indescrivibili tra i tifosi.

Probabilmente quella vissuta da Schumacher era un’altra Formula 1, meno dedita allo spettacolo è più “pistaiola”, proprio come piacerebbe a Verstappen. Il padre di Max, Jos, è stato compagno di squadra di Michael alla Benetton, senza tuttavia mai riuscire a scalfirlo. Un valido scudiero agli ordini di Flavio Briatore, ma senza il talento del figlio. In quel periodo a gestire il Circus non era una società come Liberty Media, ma un uomo solo al comando: Bernie Ecclestone.

Ecclestone vende la sua collezione di auto: quante perle di Michael Schumacher

Ecclestone al giorno d’oggi si gode una meritata e ricchissima pensione e a 94 anni si trova ancora in buona salute. La sua ultima decisione è stata quella di mettere all’asta i suoi “gioielli”, ovvero le auto di F1 che possiede nel suo enorme garage. Stiamo parlando di ben 69 esemplari, appartenuti ai più grandi piloti della storia del Circus.

Tra questi figurano bolidi di Niki Lauda e Michael Schumacher con la Ferrari, oltre alla Rossa con la quale Alberto Ascari vinse il Gran Premio d’Italia. Poi anche l’iconica 375 F1 ma anche la Brabham BT46B progettata da Gordon Murray o l’iconica Vanwall VW10, la monoposto con la quale Sir Stirling Moss vinse il primo Gran Premio di Formula 1 della sua enorme carriera.

Ecclestone si è affidato alla famosa casa d’aste specializzata Tom Hartley Jnr, volendo liberarsi della sua enorme collezione. Lui stesso alla stampa britannica ha spiegato il motivo: “Amo tutte le mie auto, ma è giunto il momento per me di iniziare a pensare a cosa ne sarà di loro se non fossi più qui, ed è per questo che ho deciso di venderle”. Vedremo chi saranno i fortunati ad aggiudicarsele. Patrimonio inestimabile.