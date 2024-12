Missione Sudamerica, tutti i nomi sul taccuino di Baccin e dell’Inter

Prosegue la missione in Sudamerica del vice direttore sportivo dell’Inter, Dario Baccin: come documentato in esclusiva da Sportitalia, è stato avvistato ieri nella notte italiana allo stadio Monumental in occasione del match fra River Plate-San Lorenzo.

Un match dove non mancano i nomi che il dirigente potrebbe aver osservato con occhi indiscreti. Su tutti c’è quel Franco Mastantuono, classe 2007 in forza al River Plate. Un talento che fa gola a più o meno tutte le big d’Europa e che ha una clausola già oggi stellare (45 milioni di dollari). Sempre fra i Millonarios ci sono Pablo Solari e Santiago Simon, rispettivamente classe 2001 e 2002. Anche fra gli avversari della squadra allenata da Marcelo Gallardo non manca il talento e spicca Elian Irala, un classico “volante argentino” del 2004: su di lui c’è anche il Brighton.

La missione di Baccin non si riduce di certo a questa partita comunque ed a queste due squadre. Fra le fila del Racing Club, squadra dalla quale provenivano sia Lautaro Martinez che Diego Milito prima di lui, c’è Marco Di Cesare, difensore centrale che sa giocare bene come braccetto di difesa, come fatto anche ieri sera contro l’Estudiantes. Occhio poi a Kevin Zenon, centrocampista del Boca Juniors ed a Valentin Gomez del Velez, già vicino all’approdo in Italia (il City Group lo voleva portare a Palermo, salvo saltare tutto per delle visite mediche non andate a buon fine).