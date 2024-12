Oltre a Bove altro malore in campo, è stato colpito da un’emorragia cerebrale

Un altro episodio drammatico simile a quello del ‘Franchi’ sconvolge il mondo dello sport: ecco come sta l’atleta, mondo del tennis sotto shock

La scorsa giornata di Serie A è stata stravolta dalla drammatica vicenda con protagonista Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina accasciatosi a terra durante la sfida contro l’Inter e trasportato all’Ospedale Careggi di Firenze.

Il ragazzo, per fortuna, sta bene, è vigile, parla normalmente nonostante tutte le difficoltà del caso. La paura è stata tanta: i calciatori, sia della Viola che nerazzurri, sono rimasti col fiato sospeso in quei concitati minuti. Alcuni non hanno nascosto le lacrime, altri hanno chiesto supporto ai loro colleghi per sopportare meglio quei momenti.

Ma la settimana scorsa è stata drammatica anche per gli appassionati di tennis: durante semifinali dell’M15 di Monastir, Altug Celikbilek, 28anni di nazionalità turca, si è accasciato a terra improvvisamente. Ecco come sta a diverse ore dal malore.

Tennis, malore in campo per Altug Celikbilek

Doveva essere una giornata importante per uno come lui: disputare le semifinali di un torneo, a prescindere dal suo livello, è sempre una grande soddisfazione. Altug Celikbilek, purtroppo, non ha potuto concludere al meglio la sua avventura presso l’M15 di Monastir, in Tunisia. Poco dopo aver iniziato la gara contro il connazionale Yanki Eriel, successivamente vincitore della rassegna contro l’azzurro Luca Potenza, si è accasciato improvvisamente a terra lasciando a bocca aperta il pubblico di casa.

Il ragazzo è stato subito trasportato in ospedale e, stando a quanto raccontano i media locali, sarebbe stato immediatamente operato per una emorragia cerebrale. In queste ore si trova ancora presso la struttura, monitorato ventiquattro ore su ventiquattro dai medici, con la Federazione turca di tennis che ha rimarcato la sua vicinanza alla famiglia in questi momenti drammatici.

Celikbilek è numero 451 al mondo, e da diversi anni è una delle punte di diamante del movimento turco. Il 2021 è stato il suo anno migliore in termini di risultati, conquistando a Porto (nel 2021 e 2022) e Pozoblanco (Spagna) tre tornei Challenger. In bacheca ha anche ben cinque tornei ITF.

Non si conoscono i motivi che hanno portato a una tale situazione, che ai tifosi italiani riporta inevitabilmente subito alla mente quanto accaduto a Bove. Ad ogni modo la situazione di Celikbilek resta molto complicata seppur in miglioramento. Le prossime ore, in cui verranno effettuati altri test, dovrebbero essere quelle decisive mentre è arrivato anche l’appello della fidanzata, la tennista Eliessa Vangendonck: “Altug sta combattendo la partita più importante della sua vita. Noi siamo al suo fianco, tifando con tutto il cuore perché possa vincerla. Invitiamo tutti a pregare per lui e a mandargli pensieri positivi. Sei nei nostri cuori Altug. Non mollare, campione!”.