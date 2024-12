Atalanta, il futuro è adesso: venerdì prova del nove in chiave tricolore

Atalanta in spolvero anche all’Olimpico di Roma. La rosa è profonda e la truppa di Gasperini continua a volare. Lunedì è arrivata l’ottava sinfonia consecutiva grazie al timbro di De Roon e al gol dell’ex di Zaniolo. I nerazzurri si trovano ora alle porte due partite fondamentali per il presente e il futuro.

Domani il Milan: una prova del nove davvero rilevante in chiave scudetto. La Dea vuole mostrare ancora padronanza tecnica e agonistica: adesso a -1 dal Napoli capolista. Continuare a correre con forza è l’obiettivo condiviso. Nel segno dei bomber Retegui e Lookman, 19 gol in due già ora. D’altronde le 36 reti realizzate finora in campionato costituiscono un indirizzo molto importante in chiave tricolore.