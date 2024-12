Lotta Scudetto, tra equilibrio e volontà di fuga

Sul totale dei 89 casi di squadre campioni d’inverno, per ben 60 volte è stato vinto lo Scudetto. La Serie A pare essere molto avvincente, in testa come in coda. Il primato è del Napoli, che conduce con 32 punti totalizzati dopo 14 partite giocate. Sono 10 le vittorie ottenute dalla truppa di Conte che, dopo l’esordio negativo al Bentegodi di Verona, si è registrata, trovando il giusto equilibrio per performare con ottima efficienza.

Subito dietro c’è un’Atalanta scatenata, miglior attacco del campionato con 36 gol fatti, e reduce da un filotto notevole di successi (otto in A, ndr). Venerdì la Dea avrà una prova del nove niente male contro il Milan. Al terzo posto provvisorio troviamo l’Inter, poi la Fiorentina, la Lazio e la Juventus. Sei squadre in sei punti. Per l’assegnazione simbolica del titolo d’inverno manca ancora un po’. A chi andrà?