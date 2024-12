Weebora e Milano Premier Padel P1 viaggiano insieme all’Allianz Cloud

Weebora è l’Official Travel Agency del torneo milanese, leader nella padel travel experience che, grazie a una piattaforma unica, è in grado di realizzare vacanze a ritmo di padel (e non solo) che diventano degli straordinari ‘pezzi unici’, come fossero abiti su misura di alta sartoria

Tutto quello che serve per creare un’esperienza di viaggio unica e in grado di ‘leggere’ ogni sfumatura della personalissima passione per il padel. Questo e molto altro è Weebora, partner di Premier Padel per un viaggio all’interno – e non solo – dell’Allianz Cloud e di Milano Premier Padel P1 2024, l’ultimo torneo utile ai giocatori e alle giocatrici per qualificarsi alle Qatar Airways Premier Padel di Barcellona. Weebora, oltre ad essere partner e Official Travel Agency del torneo milanese è un’agenzia leader nel padel travel in grado di modellare ogni viaggio come se fosse un abito di alta sartoria, un pezzo unico che ‘vesta’ perfettamente secondo le esigenze del singolo cliente. E questa è un’altra opzione che rende unica la piattaforma di Weebora: l’opportunità di creare una travel experience anche per chi decide di viaggiare in solitario, trovando nel mondo Weebora risposta e soluzione ad ogni esigenza.

Attraverso la partnership – e la presenza all’interno dell’Allianz Cloud con un elegante spazio dedicato – Weebora rafforza il proprio ruolo nel mondo del padel e la partnership strategica con Premier Padel, ponendo l’accento sulla propria mission all’interno della comunità globale dei fan del padel. E lo fa anche attraverso una serie di pacchetti esclusivi che combinano l’esperienza del torneo con attività culturali e sportive che riflettono la passione per lo sport e gli altri aspetti di una vacanza in relax:

Biglietto Torneo + Visita del Cenacolo Vinciano: Un’opportunità unica per unire il padel e e la culla dell’arte mondiale, il nostro Paese attraverso la quale gli ospiti possono vivere le emozioni delle competizioni e visitare il celebre affresco di Leonardo da Vinci, un capolavoro del più grande genio della storia dell’uomo.

Biglietto Torneo + Clinic di Padel con la Gustavo Pratto Academy e Simone Salernitano. Per coloro che desiderano migliorare le proprie performance in campo campo, Weebora propone clinic di padel esclusivi, guidata da maestri della Gustavo Pratto Academy e Simone Salernitano. Gustavo ‘El Guru’ Pratto è attualmente l’allenatore di Arturo Coello e già coach di altri due numeri uno al mondo come Maxi Sanchez e Sanyo Gutierrez. Questa esperienza offre ai partecipanti un’esperienza inimitabile dal punto di vista del miglioramento tecnico e di allenamento qualunque sia il livello di chi scende in campo.

Biglietto Torneo + Tour Gastronomico a Milano: I sapori autentici della cucina milanese grazie a un tour gastronomico nei luoghi simbolo della tradizione culinaria. Un’esperienza per vivere Milano a 360 gradi, dal padel alla tavola.

Oltre a queste esperienze uniche durante il Milano Premier Padel P1, Weebora offre pacchetti di viaggio per padel di alto livello nelle migliori accademie e resort di padel in tutto il mondo, creando opportunità per partecipare a tornei professionistici in collaborazione con Premier Padel. Grazie alla piattaforma digitale avanzata, i clienti possono facilmente pianificare e personalizzare il loro viaggio per un’esperienza ‘griffata’, integrata da attività culturali e di svago. Con l’espansione della sua offerta e delle partnership globali, Weebora punta a consolidare la sua presenza nel mercato internazionale, proponendo esperienze di viaggio e padel per ogni livello di gioco e per ogni stile di viaggio. La partnership con Premier Padel rappresenta un passo importante verso questa visione, contribuendo a far crescere e connettere la comunità mondiale del padel. Weebora crede nella potenza delle esperienze condivise e della scoperta culturale. La sua missione è chiara: “Creiamo e offriamo esperienze di viaggio per il padel, indimenticabili e curate da esperti, che ispirano e connettono la comunità globale degli appassionati di padel. Anytime. Anywhere”.