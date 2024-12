Inter-Parma 3-1, show nerazzurro a San Siro

Vince 3-1 l’Inter a San Siro contro il Parma nell’anticipo della 15^ giornata di Serie A. In gol per i nerazzurri, Dimarco, Barella e Thuram. Autorete di Matteo Darmian a favore degli ospiti.

Inter-Parma, le ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Del Prato, Balogh, Hainaut, Valeri; Keita, Sohm; Man, Mihaila, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

La sblocca Dimarco

Parte subito forte l’Inter che conquista un rigore dopo 9 minuti. Rigore tolto dopo intervento VAR, il fallo di Keita su Lautaro era infatti fuori area. Nerazzurri pericolosi al 17′ con Dumfries. Traversa! Azione di qualità per i nerazzurri, con due finezze di tacco per Thuram e Lautaro, palla di Calhanoglu su Dumfries che, da posizione defilata, tenta la conclusione di potenza. L’olandese non è particolarmente fortunato: a Suzuki battuto, è il montante a negare la gioia del gol. Un minuto e Lautaro segna ma la rete viene annullata per fuorigioco di Thuram. Al 20′ è pericolosissimo Mkhitaryan. L’armeno si mette in proprio, saltando due marcature, e conclude: palla di poco a lato. Al 41′ l’Inter trova comunque il meritato vantaggio. Uno-due in area del Parma tra Mkhitaryan e Dimarco, che con il tacco salta la marcatura e conclude con l’interno, sorprendendo Suzuki sul secondo palo.

Barella-Thuram, poi autogol Darmian

Pronti via e al 54′ è 2-0. Barella, servito da un pallone irreale di Mkhitaryan, si presenta davanti a Suzuki, lo fa sedere e poi mette in porta. Il direttore di gara ferma tutto per un fuorigioco, anche se c’è un controllo al VAR. Il gol è valido! L’Inter quindi è avanti 2-0 sul Parma. Al 68′ Thuram fa 10 in campionato. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Bisseck cerca e trova la sponda sul secondo palo per il francese: a porta sguarnita, per l’attaccante non è così complicato trovare il terzo gol per i suoi. Minuto 82′ arriva la rete del Parma. Autogol Darmian. Sugli sviluppi di una buona trama offensiva, la prima del secondo tempo, Man scatta contro Sommer. Darmian, nel tentativo di anticipare l’esterno, deposita il pallone nella propria porta. 2 minuti e Lautaro guadagna un penalty, tolto poi successivamente dal VAR. Finisce 3-1, Inter momentaneamente seconda alla pari dell’Atalanta.