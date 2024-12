Lacrime per Hamilton: stavolta c’è poco da fare

Il campione britannico non ha scelta, ecco cosa succederà ad Abu Dhabi. La storia di Lewis Hamilton è al capolinea

Ad Abu Dhabi Lewis Hamilton correrà l’ultimo Gran Premio a bordo della Mercedes. La fine di un’era, possiamo dirlo, costellata di traguardi e successi. Il campione britannico ha gestito la tuta delle Frecce D’argento dal 2013 al 2024, undici anni nei quali i titoli vanno ben oltre le dita di una mano.

6 mondiali piloti e 8 costruttori, 68 pole position con 53 podi e 84 vittorie. Numeri clamorosi per una vera e propria leggenda della Formula 1 e, perchè no, della storia dello sport globale. L’ultima gara sarà una festa, per celebrare un’avventura straordinaria nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Lewis Hamilton chiuderà, molto probabilmente, il 2024 al settimo posto della classifica piloti, la peggior posizione della sua carriera, addolcita però dalle clamorose vittorie a Silverstone e Spa insieme alla conquista di 5 podi stagionali.

A pochi giorni dall’ultima corsa della sua vita a bordo della Mercedes, tutti vogliono ricordare cosa è stato Lewis Hamilton per il mondo delle corse e per la Mercedes, senza dimenticare che il britannico ripartirà dalla Ferrari. Tra questi il team principal Toto Wolff, che in una lettera aperta ha salutato il sette volte campione del mondo.

Hamilton, la lettera di Toto Wolff: il legame indissolubile tra pilota e team principal

“Dopo 12 anni eccezionali, ci prepariamo a scrivere l’ultimo capitolo della nostra storia insieme a Lewis questo fine settimana. La nostra relazione è stata molto più che semplici numeri e statistiche. È un’eredità che va oltre la pista, con un impatto duraturo”, ha scritto Toto Wolff nella sua lettera.

Il team principal sottolinea fortemente che quella tra Lewis Hamilton e Mercedes è una delle partnership pilota-team più vincenti della storia della Formula 1. Un motivo di orgoglio ma anche causa di emozioni forti, soprattutto in vista dell’addio. “Sarà un finale emozionante. Stiamo lottando, cercando di dare il massimo ogni giorno, e man mano che ci avviciniamo alla gara finale, le emozioni aumentano”, ha proseguito Wolff.

Occhio, però, anche al futuro, perché Toto Wolff non si perde d’animo e non nasconde che la storia di Mercedes andrà avanti anche senza Lewis Hamilton ma, anzi, farà di quest’esperienza tesoro. “Il nostro lavoro non finirà con la fine di quest’anno. È iniziato grazie all’impulso di Lewis e continuerà a crescere”, ha concluso il team principal di Mercedes.