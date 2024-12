Milan, Fonseca: “Non mi è piaciuto l’arbitraggio, nessun rispetto per noi”

Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Atalanta-Milan, match valido per la quindicesima giornata di Serie A, terminata 2-1 per la Dea. Ecco le parole del tecnico rossonero: “Nel secondo tempo siamo mancati. Non riuscivamo ad arrivare in avanti a giocatori come Rafa e Morata e poi abbiamo perso la partita per due palle ferme. Non ho mai parlato di arbitraggio, sono sempre stato zitto, ma il primo gol di De Ketelaere è chiaramente fallo. Contro il Milan non c’è mai dubbio, non è da oggi. Non ha rispetto per noi l’arbitro, non ho paura di dire la verità. Iniziamo la partita con un gol non legale e questo cambia il match. Sono rivoltato per il metro di arbitraggio. Questo arbitro qui è stato fare il Var contro l’Udinese, guardate cos’è successo“.