Milano Premier Padel P1. Alonso-Icardo, testa a testa nella FIP Race

Ale Alonso o Tamara Icardo, chi sarà l’ultima giocatrice qualificata per le Premier Padel Finals di Barcellona? Sabato, giorno delle semifinali del Milano Premier Padel P1, potrebbe essere una giornata decisiva, come non lo è stata quella di venerdì. Da tre, le giocatrici ancora in corsa per un posto sono comunque diventate due, con la sconfitta di Aranzazu Osoro (e Veronica Virseda) contro Delfi Brea e Bea Gonzalez, che esclude la ‘Vikinga’. Dopo la vittoria in mattinata di Alonso e Andrea Ustero contro Lucia Sainz e Patty Llaguno, in serata è arrivata quella di Tamara Icardo, che partiva più staccata nella FIP Race ma che – grazie anche alla collaborazione di Claudia Jensen – si sta costruendo l’ultima possibilità nonostante i tanti tornei saltati in questa stagione per infortunio. Sul campo numero 1, le teste di serie numero 7 del torneo hanno vinto la maratona della giornata, eliminando con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in tre ore e 18′ Marta Ortega e Sofia Araujo, negando quindi alla coppia numero 4 del seeding la possibilità della rivincita della finale del Major di Acapulco.

Gemma Triay e Claudia Fernandez, campionesse in Messico e coppia in cima al tabellone del Milano Premier Padel P1, proseguono invece la loro marcia: Gemma e Claudia, in un un’ora e 7′, hanno fermato la corsa di Ale Salazar e Jessica Castelló (6-0 6-3). Saranno loro ad aprire il programma della sessione pomeridiana sul campo centrale, non prima delle 18. Due semifinali (la prima si gioca alle 13 tra Alonso/Ustero e Brea/Gonzalez) che decideranno non solo l’ultimo P1 della stagione, ma che potrebbero essere anche determinanti nella FIP Race che porta a Barcellona.