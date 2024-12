Non c’è pace per Schumacher: “È disgustoso”

Situazione davvero pessima che riguarda Michael Schumacher e la sua famiglia. Interviene anche un altro ex pilota

Sempre tanta commozione e nostalgia scaturisce nel parlare di Michael Schumacher. L’ex storico campione della Ferrari e della Benetton, che purtroppo sta vivendo un’esistenza davvero complessa. Infatti, oltre al ricordo delle sue imprese leggendarie sulle 4 ruote in carriera, è impossibile non pensare al triste destino che gli ha riservato la vita.

Schumacher infatti è stato vittima di un tremendo incidente sugli sci nel dicembre 2013, quindi ormai circa undici anni fa. Una caduta rovinosa su delle rocce mentre sciava con parenti ed amici sulle nevi di Meribel. Sfortunatissimo il tedesco, che ha rischiato seriamente la vita, passando per interventi e periodi di coma farmacologico, prima di stabilizzarsi e cambiare completamente il suo modo di vivere.

Importanti le conseguenze di tale caduta. Infatti Schumi da un decennio vive nella più ristretta privacy, assistito quotidianamente da familiari stretti e da personale medico. Non si è più mostrato in pubblico e non si hanno notizie certe sulle sue condizioni. Ma di recente è fuoriuscito un dettaglio scabroso che ha rischiato di minare la sfera privata di Michael e della sua famiglia.

Minacce alla famiglia Schumacher, la reazione di Damon Hill dice tutto

La notizia che sta facendo il giro del mondo è quella di minacce lanciate nei confronti della famiglia Schumacher. Il protagonista di questa deprecabile vicenda è Markus Fritsche, ex guardia del corpo e membro della security del pilota tedesco. Il quale, dopo essere stato allontanato dal suo impiego continua a far parlare di se.

Fritsche sarebbe in possesso di numerosi file riguardanti Michael Schumacher e le sue condizioni di salute, immagini private di famiglia con l’intento di pubblicarle. Per non agire in tal modo, avrebbe chiesto a Corinna Betsch (moglie di Schumi) ben 12 milioni di sterline.

Una questione delicata, su cui si è espresso Damon Hill, altro ex leggendario pilota e spesso rivale di Schumacher in pista. Sul suo account X, l’inglese ha scritto: “La tragedia della famiglia Schumacher non è abbastanza per certe persone? Oh Gesù, è qualcosa di disgustoso, non si potrebbe cadere più in basso”.

Un commento assolutamente condivisibile, visto che l’ex guardia del corpo di Schumi avrebbe utilizzando mezzi davvero bassi e spregevoli nei confronti di una famiglia che già ha sofferto tanto e che ogni giorno resta sotto la luce dei riflettori. In merito alla vicenda la polizia tedesca sta indagando su Fritsche e altri due uomini.