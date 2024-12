“Non doveva finire così”: addio drammatico in F1

Incredibile colpo di scena in Formula 1 prima della gara finale della stagione, prevista ad Abu Dhabi domenica 8 dicembre

Si chiude in anticipo l’avventura di Esteban Ocon con in Alpine. Il pilota francese non correrà l’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, dove lascerà il sedile a Jack Doohan. Una situazione scomoda che ha generato qualche polemica di troppo, per via del momento in cui è arrivato l’addio dell’oramai ex Alpine.

Al termine del GP del Qatar, il francese aveva fatto intendere che la sostituzione con Doohan (che prenderà il suo posto nel 2025) era stata precedentemente concordata e, quindi, che la situazione era sotto controllo. A quanto pare però non era così. La scelta di escludere Esteban Ocon dall’ultimo weekend dell’anno è stata una sorpresa per lo stesso pilota francese che, addirittura, aveva preparato anche un casco speciale per salutare il team ad Abu Dhabi.

Esteban Ocon il post di addio all’Alpine: le parole del pilota francese

“Vorrei innanzitutto ringraziare i meccanici e gli ingegneri che hanno corso al mio fianco nelle ultime cinque stagioni [..] Lascio l’Alpine/Renault con grandi ricordi e l’orgoglio di essere stato il pilota che ha portato i migliori risultati alla squadra dal suo ritorno in questo sport, salendo sui due gradini più alti del podio in Bahrain, Ungheria e Brasile. È stato un onore partecipare alla conquista della quarta posizione nel Campionato Costruttori nel 2022“, si legge nel post pubblicato da Ocon.

E poi ancora “Non è stato un anno facile per la squadra e la seconda parte della stagione è stata particolarmente difficile. Per vari motivi. Non ho rimpianti, sapendo di aver dato il 100% in ogni singola sessione [..] Come sapete, il piano è sempre stato quello di correre un’ultima volta questo weekend e di salutarvi personalmente la prossima settimana. Non vedevo l’ora di fare entrambe le cose. Non volevo che finisse così. Detto questo, il mondo della F1 è piccolo e sono sicuro che rivedrò presto molti di voi“, ha concluso.

I would like to first and foremost thank the mechanics and engineers across all functions at the track, Enstone, and Viry-Châtillon who have raced alongside me these last five seasons. We have shared so much together, and I am proud to call many of you my friends. I leave… pic.twitter.com/QL7ZTPLQin — Esteban Ocon (@OconEsteban) December 3, 2024

Ocon debutterà la prossima settimana sulla Haas con i primi test ufficiali previsti proprio sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Il prossimo anno, il pilota transalpino affiancherà Oliver Bearman. I due sostituiranno Magnussen e Hulkenberg.