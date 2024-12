È morto un ex centrocampista, il cordoglio di un grande club italiano

Si è spento l’ex centrocampista della Serie A, lutto terribile nel mondo del calcio: arriva il cordoglio di un grande club italiano

Un nuovo lutto si è abbattuto sul calcio italiano a meno di un mese dal termine di un 2024 davvero da dimenticare per il mondo dello sport che ha perso e continua a perdere quelli che sono stati i suoi punti di riferimento che hanno fatto la storia.

Nella giornata di mercoledì è venuto a mancare un ex giocatore di uno dei club più antichi d’Italia, ovvero la Sampdoria che ha annunciato la dipartita di Dante Mircoli. Ex centrocampista del club blucerchiato, Mircoli si è spento all’età di 77 anni in Argentina ad Avellaneda dove si era trasferito con tutta la sua famiglia e la tragica notizia della sua dipartita ha lasciato sgomenti ed addolorati i tifosi della Samp e non solo.

L’esperienza di Mircoli a Genova non fu particolarmente fortunata dato che l’ex centrocampista si infortunò gravemente alla caviglia che condizionò molto la sua avventura italiana. Con la maglia blucerchiata, Mircoli riuscì a collezionare solo 9 presenze ma, nonostante l’esperienza a livello di campo fu infelice e sfortunata, l’ex centrocampista si innamorò di quel club e di quella città, portando sempre nel suo cuore il nome della Sampdoria tanto che in Argentina vi aprì anche un locale con tale denominazione.

Addio all’ex centrocampista Dante Mircoli: il cordoglio della Sampdoria

Nella nota pubblicata attraverso i propri canali social, la Sampdoria ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia Mircoli in questo momento di grande dolore. La scomparsa di Dante Mircoli è un colpo al cuore per il club blucerchiato che è rimasto sempre nel cuore del centrocampista che non solo aprì un locale con la denominazione del club, ma cercò addirittura di chiamare sua figlia in questo modo.

Tuttavia, l’anagrafe rifiutò tale richiesta da parte di Mircoli che chiamò sua figlia Romina, ma quel gesto è valso più di mille parole e ha confermato quanto grande fosse l’amore per la Sampdoria da parte dell’ex centrocampista che a Genova è sceso in campo appena 9 volte. La sua avventura italiana lo vide fare tappa anche a Catania, ma l’esperienza in Sicilia non ebbe su di lui lo stesso impatto di quella in blucerchiato che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita.

Tutta la famiglia blucerchiata si è voluta stringere attorno al dolore della famiglia Mircoli ed oltre alla Sampdoria anche i tifosi si sono uniti al cordoglio per questa terribile perdita che ha lasciato tutti sgomenti.

Se in Italia ha avuto pochissimo spazio per brillare, in Argentina Mircoli era molto noto, considerato che vinse anche una Copa Libertadores con l’Independiente proprio prima di trasferirsi alla Sampdoria. In Sudamerica, l’ex centrocampista ha militato anche con le maglie di Estudiantes e Racing Avellaneda, club della città dove si è spento mercoledì a 77 anni.