Elodie-Iannone, rivelazione sorprendente poco fa: ne stanno parlando tutti

Rivelazione sorprendente da parte di Elodie. La cantante ha svelato tutto in un’intervista

Elodie è sicuramente una delle cantanti più acclamate e di successo in Italia. Nel 2025 farà un tour negli stadi e parteciperà al prossimo Festival di Sanremo che proverà a vincere per la prima volta in carriera.

L’attuale compagna di Andrea Iannone è all’apice della sua carriera e sta cercando di cavalcare l’onda. Sono diverse le interviste che l’artista sta concedendo nelle ultime settimane anche per promuovere i suoi prossimi impegni. La sorprendente rivelazione fatta qualche giorno fa ha lasciato i fan increduli. La love story con il motociclista, intanto, procede a gonfie vele. Nonostante diverse voci di alcune liti, anche in pubblico, tra i due non sembra esserci aria di crisi ma solo “discussioni” tra fidanzati.

Elodie, sorprendente rivelazione: dice tutto, fan increduli

Elodie si è concentrata su altro, senza parlare della sua vita sentimentale e privata, nel corso di un’intervista concessa a “This is me”, programma condotto da Silvia Toffanin al quale hanno partecipato molti dei protagonisti delle scorse edizioni di Amici, la cui carriera è cominciata proprio con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra di loro c’è proprio Elodie.

Elodie ha ripercorso il proprio excursus musicale, dagli albori della carriera, concedendosi anche qualche rivelazione sorprendente che sta facendo discutere i fan. “Erano nove anni che non entravo su questo palco” dice un’emozionata Elodie. “Quando sono entrata per fare le prove mi è venuto un coccolone. Poi sembro che sia figa, ho questo atteggiamento sicuro di me ma sorrido quando torno piccolina”, rivela la cantante.

Poi si commuove fino a pronunciare la frase: “La vita a volte ti sorprende”. Si riferisce al video che le viene mostrato con tutto il meglio della sua carriera. Dalle partecipazioni a Sanremo al debutto al cinema, per concludere con il calendario Pirelli. “Oggi non ce la faccio, volete per forza farmi piangere” dice Elodie. Poi continua: “Sto diventando una donna completa. Bisogna aspettare il proprio momento perché arriva, io ho saputo aspettare trovando persone che mi vogliono bene e che hanno fiducia in me”. Un riferimento celato anche ad Andrea Iannone. Il pilota gareggerà il prossimo anno di nuovo in Superbike con il team GO Eleven alla guida di una Ducati.