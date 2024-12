Fiorentina, Bove ha deciso: sì al defibrillatore sottocutaneo, il suo futuro sarà lontano dalla A?

Dopo il malore accusato in Fiorentina–Inter, giorno dopo giorno le condizioni di Edoardo Bove sono in netto miglioramento con compagni di squadra, avversari, addetti ai lavori e il mondo del calcio che ha espresso vicinanza al centrocampista della Fiorentina.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Roma ha deciso di impiantarsi un defibrillatore sottocutaneo e la prossima settimana dovrebbe essere dimesso dall’ospedale per far visita ai compagni di squadra.

Ovviamente come accaduto per Christian Eriksen, la carriera del 22enne proseguirà all’estero dopo l’intervento con Bove che saluterà definitivamente la Serie A. Da capire a questo punto anche la situazione contrattuale del centrocampista, con il cartellino di proprietà della Roma. C’è tanto tempo a sua disposizione: dopo l’intervento osserverà alcuni giorni di riposo e poi inizierà un percorso personalizzato ad hoc per la riatletizzazione. Da capire se comincerà sin da subito una nuova avventura o se attenderà la prossima stagione.