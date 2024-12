Incredibile Marcell Jacobs: svelato tutto

Non c’è il minimo dubbio. Un video postato su ‘X’ ha svelato tutto: un Marcell Jacobs da non crederci

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 non sono andati come Marcell Jacobs e i tifosi italiani si auguravano. Solo un quinto posto, nonostante il season best in 9.85, per lo sprinter bresciano nella gara regina dell’atletica leggera, i cento metri piani.

Dunque, da qualche mese il 30enne di El Paso non è più il Re della velocità. Tuttavia, l’olimpionico di Tokyo 2020 ha tutta l’intenzione di riprendersi la sua corona che al momento cinge la testa dello statunitense Noah Lyles, il trionfatore allo Stade de France.

Anche se la sua carta d’identità dichiara 30 anni (compiuti lo scorso 26 settembre), un’età in cui un atleta d’elite imbocca il rettilineo finale della carriera, Marcell Jacobs mette nel mirino i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Le sue intenzioni sono chiare. Un video postato su ‘X’, infatti, mostra il ‘dietro le quinte’ che non dà adito al minimo dubbio.

Jacobs, il video dei suoi allenamenti diventa virale

Come ricordato nel primo paragrafo, Marcell Jacobs non è più l’uomo più veloce del mondo. È stato detronizzato da Noah Lyles, medaglia d’oro a Parigi la scorsa estate. Pertanto, lo sprinter azzurro già lavora duramente per riprendersi lo scettro di Re della velocità. Lo dimostra il video pubblicato su ‘X’ da un suo fan, un collage di brevi clip che immortalano Jacobs in diversi momenti del suo training, e che, neanche a dirlo, è diventato virale.

In una è ripreso mentre fa sollevamento pesi in palestra, con tanto di coro di giubilo in sottofondo, nelle altre mentre prova un allungo in pista e simula una partenza. Del resto, il tempo di reazione allo start è fondamentale in una gara che si esaurisce in pochi secondi come i 100 metri. Un particolare in cui lo sprinter italo-americano non eccelle visto che la sua caratteristica tecnica è quella di accelerare, facendo il vuoto, nei secondi 50 metri.

Insomma, Jacobs cerca di colmare le sue lacune tecniche, di correggere i difetti del suo stile di corsa limando decimi di secondo al suo tempo di reazione allo start in modo da ‘lanciarsi’ prima anticipando così la progressione, suo marchio di fabbrica. D’altra parte, ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 avrà 34 anni e dovrà vedersela con avversari che gli renderanno molti anni. Dunque, non è pensabile che possa competere con loro in termini di esplosività e velocità di punta.

Tokyo 100m Olympic Champion Marcell Jacobs in training 💪🏽 🎥 @crazylongjumper pic.twitter.com/odEAhFfoMr — Owen (@_OwenM_) December 6, 2024

Tuttavia, lo sprinter italo-statunitense ha dalla sua l’esperienza. Il resto lo fa il suo smisurato talento che, ne siamo certi, continuerà a regalarci emozioni e imprese storiche come il doppio oro, nei 100 metri e nella staffetta 4×100 metri, a Tokio 2020.