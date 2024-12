Juventus, Koopmeiners: “Dobbiamo giocare come negli ultimi 20 minuti”

Il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Bologna chiuso sul 2-2.

Il gol non è arrivato per caso: “Dobbiamo trovare questi momenti, Dusan è pericoloso sia fuori che dentro l’area. Posso fare un assist e un gol come oggi, voglio aiutare la squadra con questo“.

Il vero Koopmeiners c’è stato negli ultimi 20 minuti: “Tutta la squadra, dobbiamo giocare sempre così. Attacchiamo con energia, pressiamo… 20 minuti non basta, dobbiamo controllare la partita per 90 minuti“.

Che cosa vi portate dietro da questo pareggio: “L’energia degli ultimi 20 minuti, che deve esserci per 90. Nelle ultime 3/4 partite abbiamo avuto un gol contro nel finale, dobbiamo fare meglio per 90 minuti. Dobbiamo sentire questa responsabilità e, quando la sentiamo, cresciamo“.

Ti senti più libero: “Non sono felice, sono un giocatore di squadra. Meglio che non faccio gol e vinciamo“