L’Inter vince e convince: superlativo Mkhitaryan… in attesa dei gol di Lautaro

In attesa di recuperare il match contro la Fiorentina, l’Inter di Simone Inzaghi si conferma una schiacciasassi nonostante il gol subito nel finale. Come spiegato da Opta Paolo l’Inter ha segnato almeno tre reti in un match di Serie A per la 7ª volta in questa stagione: record nel torneo in corso. Nei Big-5 campionati europei, solo PSG (9), Bayern Monaco e Barcellona (8 entrambe) ci sono riuscite più spesso dei nerazzurri, a dimostrazione di come i meneghini siano sulla strada giusta.

Una nota positiva e una mezza stonata del match contro il Parma, terminata con il punteggio di 3-1: Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Sono finiti gli aggettivi per descrivere l’armeno: non commette un errore e i due assist per Dimarco e soprattutto quello per Barella sono al limite della perfezione. Al Toro manca il gol e Simone Inzaghi, da ex attaccante lo sa: nonostante questo ha elogiato l’apporto dell’argentino alla squadra in fase di non possesso come si evince dal recupero al 93′. Il capitano dell’Inter si mangia due gol praticamente fatti con Suzuki che gli nega la gioia del gol con un grande intervento.