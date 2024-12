Mbangula in extremis salva la Juventus: contro il Bologna termina 2-2

La Juventus non va oltre il 2-2 in casa contro il Bologna, pareggio in extremis per la formazione di Thiago Motta. La gara si apre subito con un’occasione per il Bologna: Ndoye calcia a botta sicura ma la palla colpisce il palo a Perin battuto. I rossoblù però giocano bene e alla mezz’ora vanno in vantaggio: splendida imbucata di Holm per Ndoye che scarica un bolide che non lascia scampo a Perin.

La ripresa si apre con lo stesso copione e al 53′ arriva il raddoppio del Bologna: tacco geniale di Castro, Pobega a tu per tu con Perin non sbaglia e con lo scavetto porta i felsinei sul 2-0. La Juventus reagisce e accorcia al 63′: Conceicao premia la sovrapposizione di Danilo che la mette in mezzo per Koopmeiners, bravo a trafiggere Skorupski. La Juventus continua il pressing e in extremis trova il pareggio: ripartenza sulla destra, Vlahovic trova al limite Mbangula che con un tiro a giro delizioso batte ancora Skorupski ed evita la sconfitta ai bianconeri. Termina 2-2 Juventus-Bologna.