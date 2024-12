Milano Premier Padel P1: Brea-Gonzalez, è di nuovo finale all’Allianz Cloud

Come un anno fa, Delfi Brea e Bea Gonzalez giocheranno la finale del Milano Premier Padel P1. Nella settimana del suo 25° compleanno, con tanto di torta in campo, l’argentina può quindi farsi un regalo e farlo anche alla compagna ‘storica’ da cui era stata costretta a separarsi a causa degli infortuni della spagnola. Contro Ale Alonso e Andrea Ustero, nella prima semifinale del tabellone femminile, non c’è stata storia, con Delfi e Bea che hanno vinto 6-0 6-2 in un’ora e 10’. Alonso e Ustero, sotto 3-0 nel secondo set, erano riuscite a recuperare un break salvo poi perdere di nuovo il servizio sul 4-2: un allungo, quello delle campionesse in carica, che ha di fatto chiuso la partita. “È incredibile essere di nuovo in finale – le parole di Delfi –. Ho tutta la mia famiglia qui, ci vediamo domani!”. Per Bea, invece, ancora una finale dopo quella vinta a Dubai dal rientro dall’infortunio: “Gli infortuni hanno molti aspetti negativi ma ti permettono di apprezzare le cose più piccole della vita. Cercheremo di chiudere al meglio sia il torneo che le Finals”. Per Ale Alonso, quindi, il destino nelle Premier Padel Finals è appeso al risultato dell’altra semifinale, in programma non prima delle 18 tra Gemma Triay e Claudia Fernandez opposte a Tamara Icardo e Claudia Jensen. In caso di vittoria di Gemma e Claudia, Alonso sarebbe la sedicesima e ultima qualificata alle Finals; in caso di successo di Tamara e Claudia, sarebbe invece Icardo a effettuare il sorpasso guadagnandosi un posto al Palau Sant Jordi.