Milano Premier Padel P1. Coello e Tapia, cinque mesi senza una sconfitta

L’ultimo tabù di Arturo Coello e Agustin Tapia in un 2024 mostruoso? Vincere un torneo in Italia. Dopo la sconfitta in finale nel Major di Roma e nel P2 di Genova, Arturo e Agustin avranno ancora un’opportunità all’Allianz Cloud di Milano, dove sia lo spagnolo che l’argentino giocheranno la loro prima finale. Nella prima semifinale maschile del Milano Premier Padel P1, Coello e Tapia hanno superato 6-3 6-3 in un’ora e 9′ Momo Gonzalez ed Edu Alonso (8), che chiudono comunque una settimana straordinaria. Per Coello e Tapia, invece, si tratta della 44esima vittoria consecutiva in una serie iniziata dopo una sconfitta contro Chingotto e Galan arrivata esattamente cinque mesi fa, il 7 luglio a Genova. Domani, caccia al 14° titolo dell’anno, il nono di fila.

Dopo la partita, però, Coello ha trovato il modo di fare felice un suo piccolo tifoso, che con un cartellone si è promesso ‘prossimo compagno’: nell’attesa, Arturito gli ha regalato una maglia. “È stata una stagione positiva anche grazie al livello dei nostri avversari – ha poi detto–. I numeri si possono sempre migliorare e noi anche nel prossimo anno faremo di tutto per continuare questa striscia di vittorie”. “Siamo felici del nostro livello, non li abbiamo fatti entrare in partita – ha aggiunto Tapia –. Per domani non importa la stanchezza, è una finale e la giocheremo al massimo”.

Una semifinale, quella tra Coello e Alonso, che era iniziata con una sfida a basket nella palestra riservata ai giocatori ma che è poi proseguita sulla pista dell’Allianz Cloud, con Momo ed Edu che sono partiti con un break prima della rimonta dei numeri 1 del seeding. Break e controbreak anche in apertura di secondo set: avanti Coello e Tapia, reazione di Gonzalez e Alonso. Il break che ha portato Coello e Tapia sul 3-2, però, è stato una sentenza.