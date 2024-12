Roma-Lecce 4-1, primo successo per Ranieri

Vince 3-1 la Roma contro il Lecce. Primo successo per Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. In gol Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Koné. Per il Lecce gol di Krstovic su rigore per il momentaneo 1-1 ospite.

Roma-Lecce, le ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angeliño; Saelemaekers, El Shaarawy, Dybala. All. Ranieri.

LECCE (4-3-3): Falcone, Baschirotto, Gaspar, Jean; Guilbert, Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu Krstovic, Rebic. All. Giampaolo.

Sblocca Saelemaekers, pareggia Krstovic

Pronti-via, Roma subito pericolosa con Dybala. Cross perfetto di Celik, bravo a trovare l’argentino che prende benissimo il tempo di testa. Falcone non si fa sorprendere e, nonostante un doppio intervento, riesce a neutralizzare il tentativo della Joya. Al 14′ vantaggio Roma, in gol Saelemaekers. Ottimo spunto di El Shaarawy, che cerca e trova il taglio di Saelemaekers. Il belga quindi conclude con il mancino da posizione defilata, mandando avanti la Roma all’Olimpico. Al 36′ Roma vicina al radddoppio. Ndicka colpisce di testa, trovando la deviazione di petto di Dybala. L’argentino beffa Falcone ma non Krstovic, che di fatto salva il Lecce dal raddoppio con un intervento sulla linea. Al 41′ pari Lecce su rigore. Sugli sviluppi di un contropiede Rebic taglia l’area di rigore giallorossa, trovando proprio Coulibaly che controlla ma poi viene travolto da Abdulhamid. Ingenuità della difesa romanista. Conclusione perfetta di Krstovic, che spiazza Svilar con un destro potentissimo che si insacca all’incrocio dei pali. Parziale che torna in parità all’Olimpico.

Show Roma, Gaspar ko

All’ora di gioco è Mancini a riportare la Roma in vantaggio. Ottimo cross di El Shaarawy, che trova il tempo giusto per andare a servire Mancini sul secondo palo. Il difensore si impone nel duello con Baschirotto, andando ad insaccare di testa il 2-1 romanista. Gol confermato anche dopo un check del VAR. Altri 7 minuti e Pisilli trova il 3-1. Contropiede letale della Roma, che recupera palla a metà campo con Koné distendendosi in avanti con Dybala. Abdulhamid viene servito e trova spazio sulla destra, servendo Pisilli che si inserisce in area e insacca il pallone all’angolino. 4-1 che arriva al 87′. Contropiede letale della Roma, favorito anche da un errore di Gaspar che cadendo si fa anche male. Pisilli riesce a servire Kone, che poi supera diversi avversari e insacca sul secondo palo il 4-1. Intanto Gaspar lascia il campo in barella, complice il precedente infortunio. Probabilmente ci sono problemi al ginocchio per il centrale, che è scivolato nell’azione precedente andando a cadere davvero male. Finisce 4-1. Torna a vincere la Roma, primo successo per Ranieri, primo ko per Giampaolo.