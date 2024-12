Squalifica Sinner, la conferma in diretta: ecco quanti mesi di sospensione

Jannik Sinner sarà squalificato, arriva la conferma in diretta: ecco per quanti mesi non potrà giocare

Si torna a parlare di Jannik Sinner, e purtroppo non per il fantastico 2024 che ha fatto vivere al nostro tennis. A tenere banco è ancora il caso Clostebol e il ricorso della Wada al Tas di Losanna.

Tra un’indiscrezione e l’altra, sembra infatti che ormai per il tennista numero uno al mondo sia impossibile evitare una squalifica. E c’è chi ha voluto rivelare, in diretta, anche per quanti mesi l’azzurro non potrà scendere in campo.

Al momento si tratta, ovviamente, solo di una previsione. Ormai è infatti ufficiale la notizia dello slittamento della sentenza. Stando a quanto comunicato dal tribunale svizzero, la decisione sul caso che coinvolge il più forte tennista del momento non arriverà prima della metà di febbraio.

Quanto accaduto però nelle ultime settimane anche a Iga Swiatek ha riacceso i riflettori sulla sua situazione, permettendo ad alcuni importanti opinionisti di accomunare le due vicende (simili solo in maniera superficiale) e di lasciarsi andare quindi a predizioni su quanto possa essere lunga l’eventuale squalifica di Sinner. Una pena che, in ogni caso, appare ormai a tutti come ineluttabile.

A parlare della vicenda Clostebol che ha travolto in questo 2024 il tennista altoatesino non è stato uno dei suoi rivali, bensì l’ex numero uno al mondo Andy Roddick. Nel suo podcast Served with Andy Roddick, l’ex tennista americano si è schierato apertamente dalla parte di Sinner, attaccando senza mezzi termini la Wada: “Non credo che Jannik sapesse, non credo sia così stupido, altrimenti sarebbe il miglior giocatore e il peggior dopato della storia“.

L’innocenza, per Roddick, non è quindi in dubbio. Potrebbe però non bastare per evitargli un’ulteriore sanzione, oltre quella già comminata nel corso di questa stagione. La squalifica sembra infatti una strada percorribile, per questioni che potremmo definire politiche. Ma non dovrebbe essere, nel caso, particolarmente lunga.

“Visto quanto successo a Swiatek credo che riceverà anche Sinner almeno un mese di squalifica“, ha aggiunto l’ex tennista, lasciandosi andare anche a una previsione più precisa: “Forse potrebbe riceverne tre, in modo da non saltare nessuno Slam. Dovesse subire una sanzione da sei mesi in su sarebbe assolutamente brutale“.

Secondo Roddick è quindi proprio l’esempio di quanto accaduto alla tennista polacca, ex numero uno al mondo, a far comprendere come una squalifica sia inevitabile per l’azzurro. Anche se, va detto, le differenze tra i due casi sono palesi: Swiatek è risultata positiva dopo aver assunto volontariamente ma inconsapevolmente una sostanza dopante, mentre Sinner è risultato positivo per l’assunzione di una sostanza dopante da parte di altri, precisamente il suo massaggiatore.

Proprio per questo motivo, l’azzurro è stato assolto dall’ITIA, mentre Swiatek, sapendo che sarebbe risultata comunque colpevole nel giudizio, ha accettato di patteggiare un mese di squalifica. Le due vicende sono dunque mediaticamente rilevanti, in quanto coinvolgono due dei migliori tennisti del momento nei circuiti ATP e WTA. Non possono essere, però, davvero avvicinate.