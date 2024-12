3 fratelli Esposito in gol la stessa domenica. Salvatore: “Giorno importante per la nostra famiglia”

Nel segno degli Esposito: Sebastiano, Francesco Pio e Salvatore sono andati tutti in gol (per l’Empoli il primo, per lo Spezia gli altri due) e nello stesso giorno oltre che nella stessa giornata (il secondo caso si era già verificato in passato, ma in giorni differenti del weekend).

l centrocampista dello Spezia, Salvatore, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Cittadella.

“A livello personale, quando arrivano gol e assist non puoi che essere felice. Dal campo ho sentito anche la notizia del gol di mio fratello: oggi è stata una bellissima giornata per la mia famiglia e per lo Spezia.

Tutte le partite di Serie B sono difficili e il Cittadella, negli anni, ci ha spesso messo in difficoltà. Possiamo sicuramente migliorare sotto tanti aspetti, ma oggi portiamo a casa una grande prestazione.

Ovazione finale? Le critiche che ho ricevuto mi sono servite. Ora che le cose stanno andando bene, si sta creando questo legame speciale con tutti”.